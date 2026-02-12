Pamilya’ng Pajarillo mi-hire og security escort ni Sean

Lima ka lalaki nga nagpaila nga security escort sa 21-anyos nga si Sean Andrew Pajarillo ang gipangdakop sa mga sakop sa Regional Civil Security Unit-Mandaue Field Unit niadtong hapon sa Huwebes, Pebrero 12, 2026, sa gawas nga bahin sa private room, sulod sa usa ka pribado nga tambalanan sa Mandaue City.
Si Pajarillo ang gitumbok nga drayber-suspek sa kaso’ng hit-and-run nga nakaligis-patay sa batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng, 23, niadtong kaadlawon sa Pebrero 8, 2026, sa Barangay Banilad, Cebu City.
Gipaubos sa hospital arrest ang maong drayber tungod sa iyang injuries nga naangkon sa dihang nalimbuwad ang iyang gimaneho nga SUV.
Unang gikataho nga nagnegatibo sa liquor test si Pajarillo.
Ang kuwarto diin nahimutang si Pajarillo gibantayan sa Cebu City Police Office (CCPO) ug Mandaue City Police Office (MCPO).
PRIVATE GUARD
Sa alas 2:45 sa hapon, Pebrero 12, adunay lima ka lalaki nga gihulagway nga maskulado o dagko’g lawas ang niabot ug suway nga mosulod sa pribadong kuwarto sa suspek.
Ang naka-detail nga personnel sa Traffic Enforcement Unit (TEU) nangutana og unsay ilang relasyon sa suspek, giingo’ng nitug-an ang maong mga lalaki nga private security escort sila ni Pajarillo.
Giingo’ng gi-hire sila sa pamilya nga mobantay sa maong batan-on nga naka-hospital arrest. Tungod niini, nanawag ang duty personnel sa CCPO ug MCPO, dayong gipaubos sa imbestigasyon ang lima ka lalaki sa dihang wa makapakita og dukomento nga awtorisadong mahimo’ng security personnel.
Nakig-alayon ang CCPO sa Regional Civil Security Unit 7 nga dali sab nga niadto sa tambalanan aron masubay kon lehitimo nga mga security personnel ang maong mga lalaki nga gikan sa usa ka security agency.
Nasuta nga mga bouncer ang maong mga lalaki sa usa ka night club ug gi-hire sa pamilya’ng Pajarillo nga mobantay ni Sean.
Diha-diha gidakop ang lima sa kalapasan sa Republic Act 11917 diin naila nga Private Security Act (Engaging in the Exercise of Security Profession without Authority) ug gidala sa Station 2, Mandaue City Police Office.