Pamilyang Rebucas nahaw-as sa kalisod pinaagi sa paningkamot, tabang sa 4Ps

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) gitukod aron mabungkag ang siklo sa kapobrehon pinaagi sa conditional cash transfer nga nakaangkla sa edukasyon, panglawas, ug family development. Apan labaw pa sa pinansyal nga tabang, ang tinuod nga kalampusan sa programa makita sa mga pamilyang naningkamot hangtod makaangkon og kaugalingong paningkamot ug kalig-on sa panginabuhi.
Usa sa maong ehemplo mao ang Rebucas family sa Barangay Poblacion, Maribojoc, Bohol. Sa wala pa sila mahimong 4Ps partner-beneficiaries niadtong 2014, ang amahan nga si Bonifacio usa ka mangingisda samtang ang inahan nga si Carmen namaligya og bulak, saging, ug gagmay nga pagkaon sa ilang komunidad.
Bisan sa ilang paningkamot, lisod gihapon matustosan ang panginahanglan sa pito ka miyembro sa pamilya.
Sa pagsugod, gigamit sa pamilya ang cash grant aron matubag ang nag-unang panginahanglan. Apan nasabtan nila nga ang tinuod nga kausaban nagkinahanglan og plano, paglahutay, ug panaghiusa. Busa nisugod sila og lainlaing panginabuhian. Gigamit ang bahin sa grant isip puhonan sa paghimo og salabat.
Pinaagi sa pagtipig ug pagtinabangay, napalambo ang ilang gamay nga negosyo. Nisunod niini ang pagpasugod og baboyan ug pagpaninda og isda diin nagpulipuli ang mga sakop sa pamilya sa pagpamaligya.
Ang nagkadaghang tinubdan sa kita nakahatag og kahigayunan nga unahon ang edukasyon sa ilang lima ka anak.
“Bisan man sa kalisod sa kinabuhi kaming managtinabangay nagpanday sa pagkugi tungod ug alang sa among lima kabuok anak nga maka lampas sa pag tungang ingon man maka trabaho ug maka baton og hura nga pamuyo kay sa nagadto nagadto bugtong ang kaalam ra gyud ang among mapabilin nga katigayunan nga dili makawat ni bisan kinsa (Despite the hardships, we continue to work hard and strive for our children because we want them to finish their studies. Hoping that someday they will land a good job and have a better life. We believe that education is the only treasure we can leave behind that can never be stolen by anybody),” matod ni Carmen.
Karon, ang ilang ikaduhang anak nga si Maricar usa na ka registered nurse; si Mybelle usa ka psychology graduate nga nagtrabaho sa Manila; samtang ang uban nilang anak padayon sa pag-eskwela. Niadtong 2025, opisyal silang nigawas sa 4Ps isip self-sufficient level.
Bisan og adunay mga pagsulay, ang Rebucas family nagpabiling lig-on ug nagpadayon sa pagpalapad sa ilang panginabuhian. Ang ilang estorya nagpamatuod nga ang kapobrehon malabwan pinaagi sa padayon nga paningkamot, lig-on nga panaghiusa sa pamilya, ug hustong suporta.
Ang ilang kalampusan usa ka estorya sa paglaom ug kalig-on diin nagpamatuod nga uban sa disiplina ug oportunidad, posible ang mas hayag nga kaugmaon. / PR