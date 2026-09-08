Pampagana nga Bohol Boxing Card karon

Ipahigayon na karong Miyerkules, Septiyemre 9, 2026, ang pampagana nga boxing event sa umaabot nga makasaysayon ug labing dakong boxing promotion nga ipahigayon sa Bohol.
Gitumbok mao ang PMI Bohol Boxing Promotions card nga “Kumong Bol-anon 26 - The Prelude", nga ipahigayon sa Loon City Square sa Loon, Bohol.
Sa main event, si kanhi regional champion Gerwin Asilo sa PMI boxing Stable makigbatok sa beteranong si Renoel Pael.
Ning awaya, nagtinguha si Asilo nga makabawi gikan sa iyang 5th round knockout nga kapildihan nga iyang nasinati batok kang Japanese Keita Nakayama niadtong Abril 12, 2026, sa Osaka, Japan.
Hinuon, dili kini sayon nga tahas alang kang Asilo, kinsa kanhi World Boxing Organization (WBO) Oriental ug WBO Asia-Pacific Youth bantamweight champion, gumikan kay lupig kaayo siya sa tapad kon kasinatian ang hisgutan.
Si Asilo adunay 12-2, 5KOs nga rekord samtang si Pael naggunit og 24-18-2, 12 KOs nga baraha.
Sa top supporting bout, si Jericho Acaylar makigbatok sa pareho niyang sumosulbong nga boksidor nga si Alex De Quiroz.
Naghupot og 4-0, 2KOs nga rekord si Acaylar samtang adunay 5-2-1, 2KOs nga rekord si De Quiroz.
Mokompleto sa mga parisan mao ang tali nila ni Sugarey Leonard Pores (9-2, 6 KOs) batok Jelo Bacalso (6-13-2, 4 KOs), ug Dryxz Russel Sardalla (1-0, 1 KO) batok Anthony Galan (3-1-2, 2 KOs).
Sa dili pa sugdan ang promosyon, adunay ipahigayon nga mga away gikan sa amateur rank.
Ang main card sa “Kumong Bol-anon 26” ipahigayon karong Sabado, Septiyembre 12 diin mag-away og balik sila si Reggie “The Filipino Phenom” Suganob ug South African Sivenathi Nontshinga alang sa International Boxing Federation (IBF) light-flyweight title eliminator bout sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City.
Tulo ka titles fights ang modugang og kolor ning maong boxing event. / ESL