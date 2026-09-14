Pampanga, unang Queen Universe PH ‘26

Gikoronahan si Mikay Bautista sa Pampanga isip labing unang Queen Universe Philippines 2026 human ni nipatigbabaw sa Grand Finals sa nasudnong pageant nga gihimo sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City, Cebu.
Sa Top 14, naapil sila si Mikay Bautista sa Pampanga, Staycee Ravena sa Moalboal, Angel Marie Madrigal sa General Santos City, Jam Sy Mallari sa Isabela, Dvorah Loquias sa Bohol, Vhanie Medalla sa Las Navas, Northern Samar, Iarth John Ranis sa Cagayan de Oro, Yeng Lavitoria sa Tarlac City, Maria Paula Vega Espina sa Cebu City, RB Jean Costudio sa Davao Province, Shiela Magpale III sa Davao City, ML Tucay sa Pangasinan, Reigne Barbie Monteverde sa Tarlac Province, ug Julia Tan sa South Cotabato.
Sa Top 9, nipadayon ang Isabela, Las Navas, Northern Samar, Pampanga, Cebu City, Davao City, Tarlac City, Pangasinan, Davao Region, ug Cagayan de Oro.
Sa exclusive interview ug final Q&A, gipasiugda sa mga finalist ang pagdawat sa kaugalingon, patas nga pagtratar, kagawasan sa pagpangandoy, katungod sa transgender women, responsibilidad sa pamilya, ug pagpakabuhi nga matinud-anon sa kaugalingon.
Samtang, wala pa’y opisyal nga plano ang organisasyon bahin sa ilang pagsalmot sa usa ka international pageant human sa Queen Universe Philippines 2026. Bisan pa niini, daghan na’g nakalinyang trabaho, proyekto, ug collaboration ang mga kandidata pinaagi sa ilang organisasyon nga gipangulohan sa founder ug CEO nga si Jess Labares nga padayon nga naghatag kanila og mga oportunidad alang sa ilang personal ug propesyonal nga kalambuan.
FINAL WINNERS:
l Queen Universe Philippines 2026 – Pampanga, Mikay Bautista l Queen Global Philippines 2026 – Cebu City, Maria Paula Vega Espina l Queen Grand 2026 – Tarlac City, Yeng Lavitoria l 1st Runner-Up – Davao City, Shiela Magpale III l 2nd Runner-Up – Pangasinan l 3rd Runner-Up – Las Navas, Northern Samar l 4th Runner-Up – Cagayan de Oro l 5th Runner-Up – Davao Region l 6th Runner-Up – Isabela
SPECIAL AWARDS:
l Miss Photogenic – Davao City, Shiela Magpale III l Ms. Congeniality – Isabela, Jam Sy Mallary l Best in Swimsuit – Pampanga, Mikay Bautista l Best in National Costume – Davao City, Shiela Magpale III l Best in Evening Gown – Cebu City, Maria Paula Vega Espina. / BJC