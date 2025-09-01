Panadero gipusil patay gawas sa boarding house

Namatay ang usa ka panadero human ni pusila samtang naglingkod sa may Natalio Bacalso Avenue, Sitio San Roque, Barangay Sambag 1, dakbayan sa Sugbo, alas 11:10 sa gabii, Dominggo, Agusto 31, 2025.
Ang biktima giila nga si Jason Mesa Ogbamin, 28, minyo, taga Barangay Kolabtingon, lungsod sa Dumanjug ug nagtrabaho isip panadero sa Tinongs Bakeshop nga nahimutang sulod sa Cebu South Bus Terminal.
Sa imbestigasyon sa Abellana Police Station 2, nga samtang naglingkod-lingkod ang biktima daplin sa karsada sa gawas sa ilang boarding house kalit lang nga naabot ang wala mailhing lalaki dayong pusil kaniya sa makaduha ka higayon tumong sa dughan.
Human sa pagpamusil, nakadagan pa ang biktima og pila ka metros pasulod sa iyang boarding house apan nahagba ra usab.
Gisuwayan pa kini sa pagdala sa Cebu City Medical Center apan gideklara nga dead on arrival ni Dr. Maria Karmina Perez.
Ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation (SOCO) sa Cebu City Police Office nakakuha og tulo ka basiyo ug duha ka slug sa bala sa wala pa matino nga kalibre sa armas.
Ang Abellana Police Station nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon pinaagi sa pagsubay sa mga kuha sa CCTV camera sa dapit.
Makighinabi usab sila sa mga kauban sa trabaho sa biktima kung wala ba kini kontra o gikaaway sa wala pa ang insidente. / AYB