Panag-ilog sa hose, hinungdan sa pagtigbas

Giposasan ang 74-anyos nga lalaki human niya tigbasa ang iyang silinga’ng 78-anyos nga lalaki niadtong sayo sa buntag sa Lunes, Septiyembre 21, 2026, sa Sityo Cambitas, Barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo.
Saysay sa suspek nga gitago sa pangalan nga Tiago sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu, nga natingala siya sa kasikas sa gawas nga bahin sa ilang gipuy-an.
Sa iyang pagsusi, giingo’ng gitabangan og bugno ang iyang kapuyo sa ilang silingan.
Nasayran nga panag-ilog sa water hose samtang nagsawod og tubig, apan wa matino ni Tiago ang tinuoray nga hinungdan sa maong kaguliyang.
Iyang nakita ang biktima nga si alyas Roger nga daw nitabang og bugno ngadto sa kapuyo sa suspek nga nagpunay og singgit.
“Akong nakita nga mura siya (biktima) og nitabang og bugno, 'nya naa man siyay gitakin nga sundang akong gihulbot,” asoy ni Tiago.
Gitigbas sa suspek ang biktima og naigo sa wala nga bukton ug gidala sa ospital.
Samtang ang suspek ang nadakpan sa Police Station 12 sa Cebu City Police Office nga nahimutang sa Barangay Malubog.
Nangayo og pasaylo ang suspek sa iyang nahimo kinsa igo lang nga nidepensa sa iyang kapuyo nga matod pa gitabangan og bugno. / PRL