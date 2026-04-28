Panag-uban sa CTU, LGU skills training sa San Fernando mihatag bag-ong paglaom

Usa ka bag-ong paglaom alang sa mga lumulupyo sa San Fernando ang nisidlak samtang nagkahiusa ang lokal nga panggamhanan (LGU) ug ang Cebu Technological University (CTU) aron ipatuman ang usa ka community-based skills training program nga gikatakdang ipahigayon sa ikatulong semana sa Mayo 2026.
Sa usa ka preliminaryong miting niadtong Abril 23 sa opisina sa mayor, gipangulohan ni Mayor Mytha Ann B. Canoy ang diskusyon uban sa mga opisyal sa CTU San Fernando Campus ug mga eksperto sa LAMBO Extension Project.
Ang panagtigom nagtumong sa paglatid sa pamaagi, logistics, ug timeline sa maong programa nga gilauman nga makahatag og praktikal ug industry-relevant nga kahibalo sa komunidad.
Nitambong sa miting ang Campus Director nga si Wilfredo G. Anoos, Dean Stevie B. Manugas, ug RDE Chairperson Marvin S. Canque, uban sa team sa LAMBO Project nga gipangulohan ni Juanito Paner Jr., ug mga teknikal nga eksperto nga sila Joel M. Camasura ug Kenjay Bughao.
Ang maong inisyatiba nakaangkla sa tumong sa pagpauswag sa panginabuhian sa katawhan pinaagi sa paghatag og kahibalo sa electrical installation ug computer operations.
Apan labaw pa sa simpleng training, usa sa mga labing importante nga tumong sa programa mao ang pag-andam sa mga partisipante aron mahimong kwalipikado sa pagkuha sa National Certificate II (NC II) ubos sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda).
Pinaagi niini, ang mga makahuman sa training adunay higayon nga mahimong sertipikadong skilled workers—usa ka kredensyal nga giila dili lamang dinhi sa nasod kondili lakip sab sa international labor market.
Kini nagpasabot og mas lapad nga oportunidad sa trabaho, ilabi na sa panahon nga nag-usab ang panginahanglan sa ekonomiya.
Gipunting sab sa programa ang mga sektor nga direktang naapektuhan sa nagpadayon nga reclamation project sa lungsod, partikular ang mga mangingisda ug manginginhas nga nawad-an o naapektuhan ang ilang tradisyonal nga panginabuhian.
Pinaagi sa paghatag kanila og alternatibong skills, gilauman nga matabangan sila sa pag-adjust ug pagpadayon sa ilang kita sa nag-usab nga kahimtang sa San Fernando.
Sa iyang pamahayag, gipasiugda ni Mayor Canoy ang kamahinungdanon sa lig-on nga panag-uban tali sa gobiyerno ug akademya.
“Ang maong kolaborasyon dili lamang usa ka proyekto, kundili usa ka hagit ug responsibilidad aron maseguro nga walay mabiyaan sa atong kalamboan,” matod pa niya.
Sa laing bahin, gipahayag sa CTU ang ilang padayon nga suporta sa extension programs nga direkta nga motubag sa panginahanglan sa komunidad.
Ang LAMBO Project nga gipundohan ubos sa General Appropriations Act (GAA), nagsilbing tulay tali sa teknikal nga edukasyon ug sa tinuod nga kahimtang sa katawhan.
Lakip sa giplanong kalihukan ang hands-on training sessions, workshops nga pangunahan sa mga eksperto, ug giya sa certification pathways aron maseguro nga ang mga partisipante dili lamang makakat-on, kundili makabot sab ang opisyal nga sertipikasyon.
Ang maong panagtigom usa ka mahinungdanong lakang padulong sa hingpit nga implementasyon sa programa—usa ka inisyatiba nga gilauman nga dili lamang maghatag og kahibalo, kundili magbag-o usab sa kinabuhi sa daghang pamilya sa San Fernando.
Sa pagtan-aw sa umaabot, ang maong panag-uban nagpakita nga ang kalambuan dili lamang sukdon sa imprastruktura, kondili sa kapasidad sa katawhan nga makabarog, makakat-on, ug mopadayon. / TAMPO / Sinuwat ni Dr. Wilfredo G. Anoos