Panaghiusa, kalambuan panawagan ni Archival sa Independence Day

Giawhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. ang mga Sugboanon nga magpadayon sa pagtinabangay alang sa pagtukod og mas lig-on, mas mauswagon, ug mas nahiusang nasod dungan sa pagsaulog sa dakbayan sa ika-128 nga Adlaw sa Kagawasan sa Pilipinas (Independence Day) niadtong Biyernes, Hunyo 12, 2026.
“Today we celebrate the courage, sacrifice, and patriotism of our heroes who fought for our freedom. As we commemorate Philippine Independence Day, may we continue to work together in building a strong, more progressive, and united nation,” matod ni Archival sa iyang pamahayag atol sa selebrasyon sa Independence Day didto sa Plaza Independencia.
Nagsugod ang paghandom pinaagi sa usa ka civic-military parade gikan sa Plaza Sugbo paingon sa Plaza Independencia, nga gisalmutan sa mga kawani sa City Hall, mga unipormadong personnel, ug mga representante gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug mga organisasyon.
Si Vice Mayor Tomas Osmeña, mga opisyal sa militar, mga beterano, ug uban pang stakeholders nitambong usab sa maong programa, nga naglakip sa flag-raising ceremony ug paghalad og mga buwak agig pagpasidungog sa mga Sugboanong beterano sa gubat ug sa mga nasudnong bayani (national heroes). / DPC