Panaghiusa kontra kriminalidad

Nilagda og Memorandum of Understanding (MOU) ang nagkalain-laing ahensya sa gobiyerno isip pagpakita sa panaghiusa ug suporta sa National Crime Prevention Program (NCPP) nga gilusad sa National Police Commission (NAPOLCOM) niadtong Agosto 4, 2026.
Isip pangulo sa pagpanalipod sa kaayohan sa katilingban, nitambong si DSWD Field Office VII Regional Director Shalaine Marie S. Lucero sa maong kalihukan aron mapalig-on ang koordinasyon sa mga ahensya nga sakop sa Criminal Justice System.
Prayoridad sa maong programa ang pag-atubang sa nagkadaghang kaso sa Cybercrime, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC), Transnational organized crime, Ilegal nga drugas, kasamok nga may kalabutan sa alkohol, ug ubang krimen sa komunidad.
Pinaagi sa maong MOU, gilauman nga mas mapalig-on pa ang koordinasyon sa mga ahensya sa gobiyerno ug ubang sektor lakip na ang Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Department of Education (DepEd), ug Philippine Information Agency (PIA) aron mas epektibong mapanalipdan ang katawhan ug mapalambo ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. / AYB