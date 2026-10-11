Panaghiusa ug pagtinabangay, mipalig-on sa komunidad sa Dumanjug pinaagi sa Plab

Nagpadayon sa paghatag og positibong epekto sa mga komunidad sa kabukiran ang Project LAWA at BINHI (Plab) pinaagi sa pagpalig-on sa panginabuhian, relasyon ug pagsalig sa kaugalingon sa mga partner-beneficiaries sa lungsod sa Dumanjug, Probinsiya sa Sugbo.
Pinaagi sa Monitoring and Technical Assistance (Mata) nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7, gisusi ang kahimtang sa mga proyekto ug gihatagan og teknikal nga giya ang mga benepisyaryo aron maseguro ang kalungtaran sa ilang mga inisyatiba.
Gawas sa pag-monitor, nahimo sab kining higayon aron maminaw sa mga kasinatian sa mga benepisyaryo ug mahibal-an ang mga hagit ug kalampusan nga ilang nasinati sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gipahigayon sab ang Sustainability Evaluation Tool (SET) aron masukod ang kalig-on sa mga proyekto ug maila ang mga aspeto nga kinahanglan pa mapalambo sa mga komunidad.
Atol sa pakigkumustahay, gipadayag sa mga benepisyaryo nga dako ang natabang sa Plab dili lamang sa ilang panginabuhian kondili lakip sab sa pagpalig-on sa panaghiusa ug pagtinabangay sulod sa ilang mga grupo. Alang sa kadaghanan kanila, ang proyekto nahimo na nga luwas nga lugar diin sila makapadayag sa ilang mga kasinatian, mangayo og tambag ug magtinabangay sa pag-atubang sa mga kalisdanan.
Gipaambit sab nila nga ang mga kahibalo nga ilang nakat-onan pinaagi sa Cash-for-Training (CFT), ilabina sa pagdumala sa pinansyal ug pagtipid, nakatabang kanila sa mas maayong pagplano sa ilang kita ug paggasto, samtang nagtukod og mas lig-on nga kaugmaon alang sa ilang mga pamilya.
Sumala sa DSWD 7, ang tinuod nga epekto sa Project LAWA ug BINHI dili lamang makita sa mga natukod ug napalambo nga proyekto, kondili lakip sab sa kahibalo, pagsalig sa kaugalingon ug lig-on nga relasyon nga naugmad sa mga komunidad samtang naglihok padulong sa mas malungtaron ug nindot nga kaugmaon. / PR