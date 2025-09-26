Panagribal nila Biado, Gorst nagkainit

Adunay naumol nga bag-ong panagribal sa billiards lukop kalibutan dihang magsangka ang Team World ug Team Asia sa ikaduhang edisyon sa Reyes Cup, nga ipahigayon karong Okubre 16-19, 2025, sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila.
Gitumbok mao sila si Filipino Carlo Biado, kinsa maoy kasamtangang World Pool champion, ug ang kasamtangang world No. 1 nga si Russian-American Fedor Gorst.
Ang duka ka dekalidad nga mga bilyarista mao ang labing unang kompirmadong mosalmot sa Reyes Cup, usa ka torneyo nga gipasiugdahan sa Puyat Sports isip pahinungod ni Filipino billiard legend Efren “Bata” Reyes.
Sila si Biado ug Gorst mao ang nag-abot sa finals sa 2025 World Pool Championship nga gipahigayon sa Jeddah, Saudi Arabia ning bag-uhay lang diin nidaog si Biado, 15-13.
Ang presensya nila ni Biado ug Gorst nakahatag og dugang kaikag sa mga dinumbolay sa Reyes Cup.
Ang Team World ug Team Asia parehong nagkinahanglan og dugang duha ka mga magduduwa aron makompleto ang ilang puwersa.
Makompirmar ang kompletong lineup sa duha ka mga kampo inig human sa
Hanoi Open Pool Championship nga ipahigayon karong Oktubre 7-12, sa Vietnam. / ESL