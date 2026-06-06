Panagribal sa dagko'ng teams moinit pa sa Game 3

Duwa karon:
Game 3 | PBA Finals
SM Mall of Asia
7:30 P.M Barangay Ginebra Gin Kings batok TNT Tropang 5G
Nagkainit na og samot ang rivalry sa giant teams nga Barangay Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang 5G sa ilang pag-abot sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup karong Dominggo, Hunyo 7, 2026, sa SM Mall of Asia.
Human sa kulbahinam ang unang duha ka duwa, nagtabla karon ang Gin Kings ug Tropang 5G.
Gipilde sa TNT ang Gin Kings, 101-94, sa Game 2, niadtong Biyernes sa gabie, Hunyo 5, 2026, sa Smart Araneta Coliseum, para makabalos sa ilang pagkahagba sa series-opener.
Si Ginebra head coach Tim Cone ug TNT head coach Chot Reyes modala sa ilang tanan nga bala para hatagan ang basketball fans og takos nga duwa.
Ang TNT mao ang defending champion sa Commissioner’s Cup, samtang ang Gin Kings naghinamhinam nga mailog kini ug makuha ang ilang unang midseason title sukad 2023.
Sama sa naandan magsalig ang TNT sa ilang import nga si Chris McCullough, ug locals sama nila Calvin Oftana, Rey Nambatac, Roger Pogoy ug Jordan Heading.
Samtang ang Gin Kings, mosandig nila sa beterano nga import nga si Justin Brownlee kuyog sila Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Japeth Aguilar ug Troy Rosario. / RSC