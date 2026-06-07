Panagsama Beach limpyuhan atol sa World Ocean Day 2026

Pangulohan sa Moalboal Freediving Association (MFA) ang community-wide beach ug coastal cleanup sa Panagsama Beach sa Lungsod sa Moalboal, Sugbo karong Lunes, Hunyo 8, isip paghandom sa World Ocean Day 2026.
Alang sa grupo, ang usa ka cleanup drive dili lang bahin sa pagpamunit og basura, ilaha kining gihimo gumikan kay dili makalimpyo ang dagat sa iyang kaugalingon ug ilaha kining gihangop nga obligasyon.
Inubanan sa mga freediving volunteer sukad niadtong 2025, ang nagsugod isip usa ka gamay nga inisyatiba taliwala sa mga lokal nga diver nipalapad ngadto sa usa ka tibuok komunidad nga koalisyon nga nagpasiugda sa pagpanalipod sa marine environment kun kalikupan sa dagat sa Moalboal.
Ang kalihukan magsugod sa alas-6:30 sa buntag, diin ipahigayon ang cleanup drive sa Panagsama Beach sa Barangay Basdiot.
Sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Hunyo 7, 2026, ang co-founder sa MFA nga si Niccolo Stevens Henson, nagkanayon nga ang mga basura padayon nga mosulod sa lokal nga katubigan pinaagi sa mga kalihukan sa tawo, turismo, ug mga sulog sa dagat.
"For us in MFA, protecting the ocean is not just a slogan, it is our responsibility," matod ni Henson. "We conduct clean-up drives because the ocean cannot clean itself. As freedivers, we see the situation underwater firsthand, and we know that if we do nothing, the problem only gets worse,” dugang niya.
Gihatagan og gibug-aton ni Henson nga ang pagpabiling limpyo sa kadagatan mahinungdanon kaayo aron maprotektahan ang tibuok ecosystem, nga nagsuporta sa bantugang sardine run sa Moalboal ug sa industriya sa turismo niini.
"Our message for World Ocean Day is simple: everyone has a role in protecting the ocean. If we all take responsibility for reducing waste and caring for our coastal environment, the collective impact can create lasting positive change for future generations," batbat ni Henson. / CDF