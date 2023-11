Panagsangka sa mga lider

Mga duwa karon:

12:30 pm- USJ-R batok CIT-U (High school)

2:00 pm- USPF batok CEC (High School)

3:30 pm- USC batok USPF (College)

5:00 pm- UV batok UC (College)

Masaksihan na sa main game ning Sabado sa gabii, Nobiyembre 11, 2023, ang gikahinamang engkuwentro sa mga wala’y pilde nga mao ang defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters kasamtangang nagpatong sa solong lidereto dala ang 8-0 nga rekord samtang nagsunod kanila ang Green Lancers nga adunay 6-0 nga baraha.

Kon modaog ang Webmasters ning sangkaa, maselyo na nilang daan ang No. 1 spot sa semi-finals bisan unsa pa’y resulta sa katapusan nilang duwa batok sa Benedicto College Cheetahs.

Human sa single-round elimination, ang mopatigbabaw nga upat mao ang makasulod sa semi-finals diin ang top two teams adunay twice-to-beat nga bintaha sa mga panagparang sa No. 1 batok No. 4 ug No. 2 batok No. 3.

Sa laing duwa, gilaumang kulbahinam sab ang panagsangka tali sa University of Southern Philippines (USPF) Panthers ug University of San Carlos (USC) Warriors, duha sa aduna pa’y mga poruhan nga makasulod sa semi-finals.

Ang Warriors adunay 3-3 nga rekord samtang ang Panthers naggunit og 4-2 nga baraha.

Sa high school division, magpinaksitay sa premirong duwa ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ug Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens.

Ang Baby Jaguars adunay 4-1 nga baraha samtang ang Wildkittens naghupot og 1-5 nga rekord.

Magpinaksitay sa ikaduhang duwa ang USPF Baby Panthers ug Cebu Eastern College (CEC) Dragons sa laing high school nga engkuwentro.

Sa mga kombati niadtong Huwebes, Nobiyembre 9, 2023, gipakaging sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons ang USPF Panthers, 77-76, sa college division samtang gipangbuntog sa high school defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters, 68-62.