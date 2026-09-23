Panahon sa gabii maghimo’g paltik, nasakpan

Nasikop sa kapulisan ang usa ka giingo’ng manghimoay og paltik nga armas sa operasyon alas 10:35 sa gabii niadtong Martes, Septiyembre 22, 2026, sa Purok 3, Upper Binaliw, Barangay Binaliw, Dakbayan sa Danao.
Ang nasikop giila nga si alyas “Junior,” 38, minyo, ug residente sa maong lugar.
Gidala si Camansi sa Danao Police Station ug mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013.
Sa gihimong operasyon sa kapulisan, naatlan si Junior nga naghimo og armas ug panahon sa gabii kini maghimo.
Way gipakita nga permit o dokumento nga nagtugot sa paggama og armas
Narekober sa kapulisan ang usa ka .38 caliber revolver, usa ka .9mm upper slide, upat ka metal frame pattern, 15 ka assorted metal file, usa ka L-square, usa ka metal saw, upat ka metal saw blade, duha ka pliers, duha ka metal hammer, usa ka flat screwdriver, usa ka bench vise, usa ka lathe machine, usa ka .9mm magazine, usa ka adjustable wrench, usa ka open wrench, tulo ka .357 live ammunition ug upat ka .45 live ammunition.
Gidala ang mga nasakmit nga armas, bala ug mga gamit sa police station isip ebidensiya sa kaso batok sa suspek. / GPL/ AYB / ABC