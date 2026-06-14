Panahon sa Knicks

Ang New Yorks Knicks mao ang bag-ong hari karon sa National Basketball Association (NBA) human nila gitumba ang San Antonio Spurs, 94-90, sa Game 5 aron langkaton ang unang titulo sa franchise sulod sa 53 ka tuig.
Gitapos na sa Knicks ang NBA Finals series, 4-1, batok Spurs didto mismo sa korte sa San Antonio niadtong Dominggo, Hunyo 14, 2026, sa Frost Bank Center.
Ang 6-foot-2 guard nga Jalen Brunson nipabuto og 45 puntos para pangulohan ang Knicks sa unang championship gikan 1973.
Si Brunson mao ang nahimong NBA Finals Most Valuable Player.
“I've got no words,” matod ni Brunson, kinsa nakahilak sa kalipay. “It's everything I ever dreamed of.”
“I don't know what I'm feeling. I'm just, like, I'm in awe. I don't know. Whenever someone counted us out, we find a way to come back and do something about,” dugang pa niya.
Nahimong ikaduhang player sa NBA history si Brunson nga nakahimo og 45 pataas nga puntos sa road game nga nahimong title-clinching nga kadaogan. Ang laing usa ka player nga nakabuhat niini mao si Michael Jordan didto sa Utah tuig 1998.
Usa ka tam-is nga kampiyonato sa Knicks kay ila pud nabawsan ang Spurs nga maoy nipilde nila sa 1999 NBA Finals.
Ang pambato sa Spurs nga si Victor Wembayama nibuhat og 19 puntos apan gikan sa 7-of-19 shooting, nakalangkat pud siya og 14 rebounds, lima ka blocks ug duha ka assists. / RSC