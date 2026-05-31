Panahon sa ting-ulan nagsugod na

Opisyal na nga nagsugod ang Habagat (Southwest Monsoon), timailhan nga mosugod na sab ang pana hon sa ting-ulan sa nasod, sumala sa Philippine At mospheric, Geophysical, and Astronomical Services Ad ministration (Pagasa). Matod sa weather special ist sa Pagasa Visayas nga si Ever John Tenio, ang Habagat kasagaran nga nag-apekto sa kasadpang bahin sa Pilipinas. Apan, ang epekto niini mahi mong moabot sa Central Visayas, lakip na ang Sugbo, kon kini pa kusgon sa usa ka bagyo (tropi cal cyclone) nga nahimutang sa amihanang-sidlakang bahin sa nasod o sa sulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR). “Base sa nangaging mga tuig, kon pakusgon sa bagyo ang habagat, ang Central Visayas makasinati og mapan ganuron nga kalangitan ug kanunay nga pag-ulan nga ma himong molungtad sa tibuok adlaw,” pasabot ni Tenio. Ang mga awtoridad kasam tangang nag-monitor sa tropical storm Domeng, nga posibleng mokusog pa isip usa ka bagyo. Ang mga forecaster nag-atang usab sa posibleng low- pressure area (LPA) sulod niining seman aha hangtod sa Hunyo 3. / DPC