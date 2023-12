Panalangin sa ‘kaluoy, di pagbalaan’

Tungod sa nagkasagol nga re­aksyon, usa ka lider sa Sim­bahang Katoliko sa sa Pilipinas niingon nga ang pagtugot ni Pope Francis sa mga pari sa paghatag og ben­disyon sa managsama og sex nga mag­tiayon alang lamang sa kaluoy, dili alang sa pagkabalaan.

Si Arsobispo Socrates Villegas sa Lingayen-Dagupan, ang unang Filipino nga obispo nga nagpadayag sa publiko niining groundbreaking nga hukom, nagtinguha nga mahatagan og katin-awan ang iyang hurisdiksyon pinaagi sa pagpagawas sa komprehensibo nga mga giya kaniadtong Martes sa hapon, Disyembre 19, 2023, isip tubag sa bag-o nga dokumento sa Vatican nga nagtugot sa mga pari nga pa­nalanginan ang mga magtiayon sa “dili regular nga mga sitwasyon ug panag-uban sa parehas og sex.”

Ang dokumento sa Vatican, nga giulohan og Fiducia supplicans ug gimantala niadtong Lunes, Disyembre 18 sa Dicastery for the Doctrine of Faith (DDF) uban sa pag-uyon ni Pope Francis, nagtimaan sa usa ka mahinungdanong kausaban sa baruganan sa Simbahang Katoliko sa mga relasyon lapas sa tradisyonal nga gambalay.

Si Villegas, presidente sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) gikan sa 2013 hangtod sa 2017, nipabutang sa guidelines nga gi-post sa Facebook page sa CBCP aron mahatagan og kahayag ang nuanced approach nga gipresentar sa Fiducia supplicans.

Ang dokumento nag-nagsu­bay sa usa ka spectrum sa mga senaryo, lakip na ang mga relasyon sa panag-ipon, non-sacramental nga sibil nga kaminyuon, diborsiyado ug nagminyo pag-usab nga mga unyon, polygamous bonds, ug same-sex union.

Gihatagan og gibug-aton ni Villegas ang konsepto sa ka­luoy sa buhat sa panalangin, nga naghulagway niini nga ma­initon nga naghangyo a­­lang sa kaluoy sa Diyos.

Siya niingon nga ang tuyo mao ang pagpangita og grasya alang sa mga nalambigit, pagpalambo sa ilang pag-ila sa mga kakomplikado sulod sa ilang mga relasyon.

Bisan pa, gitataw ni Villegas ang kamahinungdanon sa kalainan: Ang panalangin sa kaluoy kinahanglan dili ipasabut nga usa ka panalangin sa pagkabalaan.

“This blessing of mercy is not and cannot be a blessing of sanctification since we cannot ask God to bless something that, as Fiducia supplicans explains, is not ‘conformed to God’s will, as expressed in the teachings of the Church,” matod sa pari.

Sa pagkutlo sa kontrobersyal nga dokumento sa Vatican, iyang gipasiugda nga ang pagpangita sa panalangin sa Diyos alang sa usa ka butang nga wala”nahiuyon sa kabubut-on sa Diyos, ingon nga gipahayag sa mga pagtulon-an sa Simbahan,” wala tugoti.

Sa iyang paggiya, si Villegas miingon nga ang dokumento nagpaila sa kaluoy isip ikatulong matang sa panalangin.

Matod niya nga ang unang duha ka kategoriya sa mga panalangin naglakip sa panalangin sa exorcism, nga gitumong sa pagwagtang sa yawa nga nisulod sa usa ka tawo o butang, ug ang panalangin sa pagbalaan.

Direkta nga nakigsulti sa iyang mga pari, ang lider sa simbahan nanawagan alang sa mabinantayon nga pagpili sa pinulongan aron makigsulti, nag-ingon nga sila “kinahanglan mopili sa haom nga mga pulong aron ipadayag kini nga katuyoan sa Simbahan.”

Gihatagan usab og gibug-aton sa mga giya ang kamahinungdanon sa pagpadayag sa posisyon sa Simbahan uban ang pagkasensitibo ug katin-aw, nga nag-ila sa lainlaing mga sitwasyon nga mahimo’ng makit-an sa mga indibidwal.