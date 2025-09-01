Nanawagan ang NORFIL Foundation, Inc., usa ka Social Welfare Agency nga naa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga ginikanan o kabanay niining menor de edad nga naa karon sa ilang foster care.
Ang bata nga lalaki nga ginganlan og Johyoung Degamo, gibanabana nga 3 ka adlaw pa lang ang edad, nakaplagan ni Luigi Delos Santos Reyes duol sa gate sa balay sa iyang iyaan nga si Jocelyn L. Braidman sa Phase 4-A, Block 5, Lot 21, Brookfield Subdivision, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu, niadtong Mayo 26, 2025, alas 4:30 sa hapon.
Karon, ang maong bata anaa na ubos sa temporaryong pag-amuma sa usa ka lisensyadong foster family nga moa ang NORFIL Foundation, Inc.
Kinsa kadtong dunay kasayuran o paryente niining bata, palihug pakigkita o motawag sa telepono (032) 340-5722 ug pangitaon si Angelina A. Dungog, Area Manager o Eva B. Banzuela, Social Worker sa NORFIL Foundation, Inc., Airbase Road, Sangi, Pajo, Lapu-Lapu City sa labing dali nga panahon.
Kon walay motunga nga ginikanan o paryente sa bata sulod sa tulo (3) ka bulan, ang bata ipaubos sa “legal abandonment” pinaagi sa National Authority for Child Care (NACC) ug sila maisyuhan og Certificate as Legally Available for Adoption base sa Republic Act 11642. / PR