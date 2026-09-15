Nanawagan sa publiko ang Regional Alternative Child Care Office (Racco) VII, usa ka attached agency sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII, alang sa impormasyon kabahin sa nahimutangan ni Helen Abelar Buñales, inahan ni Kane Bryan Buñales, usa ka batang lalaki nga 14 anyos na karon.
Base sa rekord, niadtong Oktubre 10, 2002, sa dihang 10 anyos pa si Kane Bryan, gibilin siya sa iyang inahan ngadto sa iyang amo nga si Cymbeline Uy, diin nagtrabaho siya isip household helper.
Nahitabo kini sa balay ni Uy sa Barangay Jugan, Consolacion, Cebu sa wala pa nibiya si Helen aron mangita og oportunidad sa gawas sa nasod.
Apan sukad sa iyang pagbiya, wala na makabalik si Helen ug wala na sab siya makit-i o makontak sa pamilya. Ang ulahing nahibaw-ang pinuy-anan ni Helen mao ang Municipality of Tunga, Leyte.
Ang bisan kinsa nga adunay impormasyon kabahin sa nahimutangan ni Helen Abelar Buñales o sa iyang mga paryente, gihangyo nga makigkita o motawag sa 0917-141-6222. Mahimo sab makig-coordinate kang Krystel Mae V. Torrejas, Social Worker, o personal nga mobisita sa Regional Alternative Child Care Office (Racco) VII, 3rd Floor, DN Steel Building, A.C. Cortes Avenue, Plaridel Street, Barangay Cambaro, Dakbayan sa Mandaue.
Gihangyo ang publiko nga ipaabot ang bisan unsang impormasyon sa labing dali nga panahon aron matabangan ang Racco VII sa pagpangita ug pag-establisar sa kontak sa ginikanan o mga paryente sa bata.
Kon walay motungha o makontak nga ginikanan o paryente sulod sa tulo ka bulan, ang kaso mahimong ipaubos sa proseso sa legal abandonment pinaagi sa National Authority for Child Care (NACC), ug ang bata mahimong maisyuhan og Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption (CDCLAA) subay sa Republic Act No. 11642, o Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. / PR