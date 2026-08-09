Pandas gikilaw sa Beermen

Nibuhat og bag-ong rekord sa liga ang San Miguel Beermen sa ilang pag-ihaw sa Macau Giant Pandas, 131-79, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup didto sa Ynares Sports Center in Montalban, Sabado sa gabie, Agusto 8, 2026.
Ang powerhouse Beermen way puangod nga mikastigo sa guest team Pandas. Sa halftime palang nilabaw na kini og 43 puntos, 80-37, nga mao ang pinakadako nga halftime lead sa usa ka team sulod sa 50 ka tuig nga history sa liga.
Wa na mukayod pagmaayo ang San Miguel import nga si George King, igo lang kini niduwa'g 10 minutos ug niamot sa iyang 19 puntos gikan tanan sa first quarter.
Ang 14 ka players nga gipasulod ni Beermen head coach Leo Austria pulos nakapuntos.
Nitali si Jericho Cruz og 14 puntos, niamot si Jeron Teng og 13 points, samtang si Marcio Lassiter ug JM Calma nitunol og 12 puntos matag-usa.
Ang Beermen nisaka sa 6-1 (win-loss) record ug ang Pandas natagak sa 2-6 nga baraha sa Group A.
Samtang, tungod sa bati nga panahon didto sa kaulohan, gisibog sa liga ang duha ka duwa nga gitakda unta sa Dominggo, Agusto 9. Kini tali sa Phoenix Fuelmasters batok Rain or Shine Elasto Painters, ug Barangay Ginebra Gin Kings batok Blackwater Bossing
“In light of the severe weather conditions, and with the safety of our fans, players, officials and staff as our top priority, the PBA has decided to postpone its Sunday (August 9) games,” padayag sa liga. / RSC