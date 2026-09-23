Panday giunay’g dunggab sa iyang higala, samdan

Padayong nagpaalim ang 29-anyos nga panday human gidungab sa makadaghang higayon sa iyang amigo nga kargador, alas 6:00 pasado sa gabii niadtong Septiyembre 20, 2026, sa Barangay Lorega, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nga giila sa alyas nga “Mark” nakaangkon og mga samad sa bukton, dughan ug buko-buko.
Samtang ang suspek nga giila sa alyas nga “Jay,” 25, ug residente usab sa maong barangay, nakaangkon og mga samad human kini gibawsan og hapak gamit ang botelya.
Human madawat sa mga personnel sa Parian Police Station ang taho bahin sa insidente, dali silang nitubag sa alarma sa maong dapit.
Atol sa pakighinabi sa suspek, misaysay kini nga nagkasugat sila sa biktima samtang nag-inom duol sa ilang lugar.
Matod niya, aksidente niyang nabanggaan ang biktima nga maoy hinungdan sa pagkasuko ug giunhan siya og hapak gamit ang botelya.
Tungod sa iyang kapungot, gibawsan niya ang biktima og dunggab gamit ang kutsilyo nga iyang dala niadtong higayona.
Matod sa suspek, dala niya ang kutsilyo tungod kay aduna siyay ayohon sa iyang motorsiklo.
Nitug-an usab ang suspek nga suod niya nga higala ang biktima, apan nilikay na siya niini tungod sa batasan nga magmaoy kung sobra na ang nainom.
Sukad nga nilikay siya sa biktima, sige na kini og pasingit og istorya kaniya hangtod nga nagkaabot sila ug misangpot sa pagpanunggab.
Sa pagkutlo ning balita, giandam na ang kasong Frustrated Homicide batok sa suspek kung mopadayon ang biktima sa pagpasaka og kaso. / JDG