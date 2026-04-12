Panday midunggab sa tawo iyang gituoha’ng mikuot sa iyang P500

Nagtingkagol sa selda sa Guadalupe Police Station ang usa ka 58-anyos nga panday human nanunggab sa iyang 21-anyos nga silingan didto sa North Singson, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Huwebes sa gabii, Abril 9, 2026.
Ang suspek giila nga si alyas Cardo, samtang ang biktima mao si alyas Janjan, nakaangkon og mga samad dinunggaban sa iyang tuo nga abaga ug kumagko.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, gibutyag sa biktima nga duna na silay karaang panagbangi sa suspek, ug mao kini ang iyang gituohan nga rason kon nganong kalit lang siyang gidunggab.
Apan sa habig sa suspek, gipasanginlan niya ang biktima nga nikawat sa iyang P500 duha na ka buwan ang milabay.
Sa dihang iyang giatubang ang biktima kaniadto mahitungod sa nawala nga kwarta, gisumbag hinuon siya niini.
Giangkon ni Cardo nga niadtong gabii sa Huwebes, samtang siya hubog, nakit-an niya si Janjan nga naglingkod sa usa ka e-bike.
Tungod kay wa pa mawa ang iyang kalagot sa maong pagpangawat, daling giduol sa suspek ang biktima ug gidunggab kini.
Maayo gani kay daling nakadagan ang biktima hinungdan nga wala ra kini makaangkon og mas grabe pang samad sa lawas.
Si alyas Cardo mag-atubang og kasong Physical Injuries samtang nagpabilin sa kagamhanan sa kapulisan. / JDG