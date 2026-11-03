Panday wa kagawas atol sa sunog, patay

Magsaulog pa unta sa iyang adlawng natawhan sa Nobiyembre 5 ang 47-anyos nga panday apan namatay human nga naapil sa sunog sa dihang ang iyang giabangan nga kuwarto nasunog niadtong Dominggo, Nobiyembre 1, 2026, sa Purok Rosal, Barangay Looc, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Giila ang namatay nga si Petronelo Damalerio, adunay live-in partner, lumad nga taga Davao apan anaa na nagpuyo sa Lungsod sa Badian.
Sumala sa imbestigasyon, nadawat sa Lapu-lapu City Fire ang taho mga alas 11:12 sa gabii nisilaob ang ikaduhang andana sa giabangan nga lawak sa maong panday.
Gikataho nga nakainom si Damalerio ug nag-init og tubig mainom gamit ang butane nga giingo’ng kalit nga nibuto ug dali nga nikatap ang kalayo. Saysay ni alyas Jun, tag-iya sa refilling station nga naapil og kasunog, ang ikaduhang andana nga paabangan sa iyang 78-anyos nga inahan nga aduna sab sari-sari store sa ubos.
Nasayran nga sa wala pa ang panghitabo, matod pa duna pay kainom sa gawas si Damalerio.
Dihang nakadesisyon na siya nga musulod sa iyang kwarto mga alas 10 pasado sa gabii, nag-init siya og tubig gamit ang butane nga maoy gisusi nga kabomberohan nga anggulo.
Napalgan ang paig nga lawas ni Damalerio ug nakahukom ang iyang kabanay nga ipa-cremate na lang.
Gibana-bana ni Jun nga moabot sa sobra milyunes ang danyos sa nahitabong sunog. /