Pangagpas ni Fortune Crawford vs. Pacquiao, 50-50 fight

Nagkinahanglan lang og walo ka mga semana nga training si Filipino boxing legend Manny Pacquiao aron hingpit kining maandam sa posible niining pagpakig-away ni pound-for-pound number one American Terence “Bud” Crawford.

Mao kini ang pangagpas sa dugay na nga strength ug conditioning coach sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga si Justin Fortune.

Kini bisan taodtaod na sab nga wala nakaaway si Pacquiao, kinsa maoy bugtong eight-division world champion sa kalibutan.

Katapusang niaway si Pacquiao niadto pang Agusto 21, 2021 diin napilde siya pinaagi sa unanimous decision batok kang Cuban Yordenis Ugas sa ilang World Boxing Association (WBA) super welterweight title bout.

Si Pacquiao nagtinguha untang morepresentar sa Pilipinas alang sa 2024 Paris Olympics aron tumanon ang iyang pangandoy gikan sa pagkabata nga makaaway sa matag upat ka mga tuig nga prestihiyusong kompetisyon.

Gisuportahan sa Philippine Olympic Committee (POC) si Pacquiao ning iyang tinguha apan ning bag-uhay lang, gibasura sa International Olympic Committee (POC) ang hangyo ni Pacquiao ug sa POC.

Gipasabot sa IOC nga dili nila tuison ang ilang lagda kabahin sa age limit nga 40 anyos aron lang pa­undayunan ang hangyo ni Pacquiao, kinsa nag-edad na og 45.

Tungod niini, nakatutok na karon si Pacquiao alang sa iyang pagbalik og away sa professional rank.

Alang ni Fortune, labing maayong kontrahon ni Pacquiao sa iyang pagbalik mao si Crawford, kinsa maoy welterweight undisputed champion.

Taliwala sa pangidaron ni Pacquiao ug sa kadugay nga wala kini nakaaway, aduna gihapon kini 50-50 nga purohan nga modaug batok kang Crawford.

“He was a gym rat. I could pull him back into shape for Crawford in eight weeks. Of course, we’ll need to know when to push him or pull back because of his age,” asoy ni Fotune nga napatik sa ringnews24.com.

“That’s a massive payday and guess what, it’s a 50-50 fight.”

Si Pacquiao adunay 62-8-2, 39 KOs nga rekord samtang si Crawford, 36, adunay 40-0, 31 KOs nga baraha.