Pangalan sa suspek nalitok sa wa pa mamatay

Patay na nga nadangat sa tambalanan ang usa ka 20-anyos nga lalaki human gipauwanan og bala sa riding-in-tandem niadtong Miyerkules sa gabii, Hunyo 3, 2026, sa Sityo Lower Gun Club, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Giila sa mga awtoridad ang nakalas nga si Ace Decena Gimeno, nailhan sab sa alyas nga Istong, ulitawo, walay trabaho, ug residente sa Sityo San Roque, Brgy. Guadalupe.
Base sa imbestigasyon sa Guadalupe Police Station, nag-estambay lang ang biktima sa maong dapit mga alas 9:00 sa gabii sa dihang kalit nga niabot ang mga suspek nga nagsakay og motorsiklo ug gipusil siya sa makadaghang higayon.
Daling nisibat ang mga mamumuno human sa krimen diin narekober sa dapit-nahitabuan ang walo ka kabhang ug usa ka slug sa bala.
Sa wala pa mabugtoan sa iyang kinabuhi, nakatug-an pa ang biktima og usa ka ngalan ngadto sa mga niresponding kapulisan ug nahimong yawe sa dinalian nga follow-up operation sa kapulisan. Alas 3:00 pasado sa kadlawon niadtong Hunyo 4, nasikop sa mga operatiba ang usa ka alyas Jetlee, 29 , usa ka tattoo artist.
Sumala sa kapulisan, si Jetlee mao ang giingong naghaylo sa biktima aron moadto sa maong dapit.
Nagpakaaron-ingnon siya nga mopalit og shabu gikan sa biktima, apan nag-atang na diay'ng daan didto ang riding-in-tandem nga maoy nipusil. Pag-abot ni Gimeno sa lugar, dihadiha kining gipusil samtang nidagan si Jetlee.
Gitanggong na si alyas Jetlee sa selda sa kapulisan samtang padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa mga sakop sa Guadalupe Police batok sa duha ka mga mamumuno nga nagsakay sa motorsiklo.
Giandam na ang pormal nga kasong murder batok sa mga suspek. /