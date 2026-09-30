Pangandaman og maayo ni Suganob ang umaabot niyang world title bout

Gipasalig sa Boholanong si Reggie “The Filipino Phenom” Suganob nga mag-training siya og maayo ang ikaduha niyang pagpanuktok alang sa world title diin suwayan niya pag-ilog ang korona ni International Boxing Federation (IBF) light-flyweight champion Thanongsak Simsri sa Thailand.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, igsuong buhatan ning mantalaan, gipadayag ni Suganob ang iyang pagdayeg sa abilidad ni Simsri dihang nadepensaan niini ang iyang titulo pinaagi sa 2nd round knockout nga kadaugan batok sa pinoy nga si Mark Vicelles sa miaging semana.
Si Suganob maoy sunod nga mosuway pag-ilog sa korona ni Simsri gumikan kay siya man ang mandatory contender. Posibleng ipahigayon sa sayong bahin sa sunod tuig ang ilang away.
Nakuha ni Suganob ang iyang mandatory status pinaagi sa 5th round knockout nga kadaugan batok sa kanhi world champion nga si South African Sivenathi Nontshinga sa ilang IBF light-flyweight world title eliminator niadtong Septiyembre 12, 2026, sa Tagbilaran City, Bohol.
Sa tan-aw ni Suganob, kulbahinam ug nindot ang ilang umaabot nga panagharong ni Simsri kinsa nakabiktima na og ubay-ubay nga Pinoy nga mga boksidor.
Lakip sa mga gipangpilde ni Simsri mao sila si Miel Fajardo, Christian Araneta ug John Paul Gabunilas.
Si Suganob kinsa sakop sa PMI Bohol Boxing Stable, adunay 19-1, 8KOS nga rekord, samtang si Simsri adunay 41-1, 36KOs nga rekord. / ESL