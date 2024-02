Pangandoy ni Torion natuman

Natuman na ang pangandoy sa kanhi magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si Jimwell Torion nga maka-train og mga batan-on sa natad sa basketball.

Kini human siya gikuha ni kanhi Bureau of Customs commissioner Yogi Felimon Ruiz aron maoy mogiya sa batan-ong mga basketbolista sa nagkadaiyang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo alang sa programa niini nga “#kuYogiMi Sports For All Advocacy For A Better Cebu City.”

Nagkanayon si Torion nga dako ang iyang pasalamat kang Ruiz nga gihatagan siya ning maong kahigayunan nga mapaambit niya ang iyang kasinatian ngadto sa mga batan-on pinaagi ning maong programa.

Gipasabot ni Torion nga dugay na niyang pa­ngandoy nga maka-train sa kabatan-unan ug buhaton niya ang tanan nga magbunga og maayong resulta sa adbokasya ni Ruiz, kinsa mahiligon sab sa sports.

Isip usa ka kanhi Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) regional director, nagkanayon si Ruiz nga intensyon niya nga pinaagi sa sports, malikay ang kabatan-unan sa tentasyon sa dautang mga bisyo hilabi na ang paggamit og ginadiling mga drugas.

“The main objective of this initiative is to introduce sports to the youth, get them interested, and eventually keep them away from bad vices,” pamahayag ni Ruiz.

“It is my personal conviction that if our officials want to make an impact on the lives of their constituents, sports being an effective community-builder must be integrated in their platform of governance.

Gitahasan ni Ruiz si Torion sa pagpangita og batan-ong mga basketbolista sa tanang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo aron matudloan sa saktong mga pamaagi sa pagduwa og basketball pinaagi sa sunodsunod nga clinics nga sugdan sa sunod buwan.

“By providing them with these kind of activities, I’m confident that the people of the barangay will be more united and get closer as friends and family, their teamwork and camaraderie will be deepened,” dugang ni Ruiz.

Si Torion, kinsa mag-51 anyos na sa sunod buwan, usa sa dekalidad nga pointguard nga nakaduwa sa PBA diin gitawag siya og Tora-Tora tu­ngod sa iyang kaabtik.

Ang PBA teams nga naduwaan sa produkto sa Salazar Instittute of Technology (SIT) Skyblazers mao ang Red Bull Barako, Sta. Lucia Realtors ug Air21 Express.