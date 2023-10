Panganiban St. buksan sa trapiko gikan sa N. Bacalso

Ang Traffic Management Com­mittee (TMC) sa dakba­yan sa Sugbo nagplano nga abli­han ang mga karsada pai­ngon sa downtown subay sa Natalio Bacalso Avenue aron maibanan ang proble­ma sa trapiko sa maong dapit.

Gireklamo sa mga pasahero ug motorista ang grabeng trapik sa karsada sa N. Bacalso sa dakbayan sa Sugbo.

Na-bottleneck ang mga sakyanan duol sa Cebu City Medical Center tungod sa pagsirado sa duha ka innermost nga lane gikan sa katukoran sa Cebu Bus Rapid Transit project.

Ang ubang mga hinungdan nga nakatampo sa sitwasyon sa trapiko naglakip sa pagsulod ug paggawas sa mga bus sa Cebu South Bus Terminal ingon man ang panagsa nga mga aksidente sa mga sakyanan.

Si Cebu City Councilor Rey Gealon, TMC chairman, nagkanayon sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Oktubre 18, 2023, nga ang TMC adunay miting niadtong Oktubre 17 ug nipagawas og resolusyon nga naghangyo sa Cebu City Transportation Office nga tugotan ang mga sakyanan nga moliko sa tuo sa Panganiban St. nga kanhi one lane road.

“Ato nang nakita maoy usa sa mga solution and there is no other solution to that,” matod ni Gealon

Ang plano gipaabot nga matubag dayon ang mga kabalaka sa trapiko pinaagi sa pagbahin sa gidaghanon sa mga sakyanan.

Ang Panganiban St. alang sa mga sakyanan nga mopaingon sa downtown area sa dakbayan sa Sugbo.

Matod pa ni Gealon nga sa wala pa ang kausaban, ang ang mga sakyanan paingon sa downtown mapugos sa paggamit sa dalan sa N. Bacalso paingon sa Leon Kilat St. nga sagad huot ug lisod sa mga sakyanan.

“Kadtong mo adto sa downtown i-advise ari sila mag right turn sa Panganiban,” ni Gealon

Duyog sa mga kausaban sa traffic scheme, si Gealon niingon nga ilang gihangyo ang pagtangtang sa mga babag ug obstruction tupad sa Pa­nganiban St., obstruction atubangan sa Pahina Central Barangay Office tangtangon usab.

Matod pa ni Gealon nga sa wala pa ang resolusyon, nisaka ang gidaghanon sa traffic personnel sa N. Bacalso gikan sa naandang tulo ka mga personnel, mokabat sa 10 ka traffic officers ang gipakatap.

Gidugang usab ni Gealon nga adunay mga tow truck sa lugar kon adunay mga aksidente sa sakyanan aron mapadali ang proseso sa pagkuha sa mga natanggong o naguba nga mga sakyanan aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko.

Gihangyo ni Gealon ang publiko nga magmapailubon pag-ayo sa kasamtangang sitwasyon apan gipasalig sa TMC nga masiguro niini nga hapsay ang dagan sa trapiko.

“Naningkamot gyud ta nga dali atong pagbiyahe diha sa dan,” matod ni Gealon.