Pangilkil gamit ang Letters of Authority giimbestigar sa BIR

Nibahad ang bag-ong gitudlo nga Commissioner sa Bureau of Internal Revenue (BIR) nga si Charlito Mendoza nga silotan ang mga empleyado nga nalambigit sa pag-abuso gamit ang mga letters of authority (LOA) niadtong Huwebes, Nobiyembre 27, 2025.
Sa usa ka press conference, si Mendoza niingon nga nagpadayon ang imbestigasyon bahin sa mga pasangil sa usa ka money-making scheme nga naglambigit sa pag-isyu sa mga LOA ingon man sa mga mission orders (Mos).
“Kaya nga po pinapanawagan ko sa mga stakeholders natin, sa mga taxpayers natin na nakaranas ng pang-aabuso, panggigipit ng mga taga-BIR na lumapit sa amin, sa akin mismo, diretso, sa aking opisina, para makapagbigay ng detalye,” matod niya.
Gipasabot ni Mendoza, ang mga LOA usa ka importante nga kagamitan sa pagpatuman sa balaod sa BIR, labi na sa pag-ila sa posibleng kalihukan sa tax evasion.
Ang BIR sa sayo pa nagmando sa pagsuspenso sa pag-isyu sa mga LOA ug MO, ingon man sa tanang field audits ug may kalabutan nga mga operasyon.
Kini nahitabo human si Senador Erwin Tulfo nagpasar og resolusyon nga nag-awhag sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestigar sa money-making scheme sa BIR nga naglambigit sa mga LOA.
Matod ni Tulfo, lima ka negosyante ang niduol kaniya ug nitaho sa mga pag-abuso gamit ang mga LOA. / TPM /SunStar Philippines