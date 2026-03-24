Panginabuhian sa kababayen-an gikan sa mga upcycled material

Isip kabahin sa selebrasyon sa Women’s Month, gilunsad ang programang “Scraps of Hope” aron suportahan ang usa ka komunidad sa kababayen-an nga weavers sa Cebu City pinaagi sa paggamit og upcycled materials aron mamugna ang matahom ug mapuslanong handcrafted nga mga produkto.
Gilunsad ang maong inisyatiba atol sa Global Recycling Day niadtong Marso 19, 2026, pinaagi sa panaghiusa sa Aboitiz Foundation Inc., Visayan Electric, ug RAFI Microfinance kauban ang mga benepisyaryo sa programa aron ipasiugda ang mensahe nga ang paglaom mahimo’g nilala bisan gikan sa ginagmay'ng buok sa materyales.
Tumong sa “Scraps of Hope” nga hatagan og kahigayunan ang mga lokal nga babayeng weaver pinaagi sa skills training ug paghatag sa gikinahanglang kagamitan aron makab-ot nila ang lig-on ug padayon nga panginabuhian.
Dugang pa niini, gipalapdan sab sa programa ang suporta alang sa lokal nga sewing enterprises nga makatabang sa pagtubo sa sektor sa upcycling ug circular economy sa Sugbo.
Sumala sa mga partner nga organisasyon, ang maong kolaborasyon nagpakita sa ilang kumon nga misyon sa pagpalig-on sa komunidad pinaagi sa malungtarong mga livelihood program nga naghatag og dugang oportunidad alang sa kababayen-an ug ilang pamilya.
Ang inisyatiba usa sab ka lakang padulong sa mas inklusibo ug malungtarong kalambuan sa lokal nga ekonomiya. / PR