Panglawas, edukasyon, pagpugong sa baha gitutokan ni Mayor Jonkie

Gilatid ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang mga proyekto ug programa alang sa dakbayan, diin ang panglawas, edukasyon, pagdumala sa baha, ug mga batakang serbisyo nagpabiling prayoridad sa iyang administrasyon.
Ang unang State of the City Address (Soca) ni Ouano gipahigayon sa Mandaue City Sports and Cultural Complex niadtong Biyernes, Agusto 28, 2026.
Usa sa mga dagkong proyekto sa agenda sa Kagamhanang Lokal sa Siyudad mao ang modernisasyon sa Mandaue City Hospital.
Matod ni Ouano, kinahanglan pa nga magtukod ang Siyudad og temporaryong pasilidad nga modular aron maoy mopahimutang sa mga operasyon sa ospital inig sugod na sa aktuwal nga katukoran.
Nag-apod-apod usab ang administrasyon og mga tambal nga nagkantidad og P25 milyon ngadto sa tanang 27 ka barangay health center ug nakakuha og dugang nga mga tambal nga nagkantidad og P1.7 milyon gikan sa IP1.
Gipalig-on sa Siyudad ang pwersa sa mga trabahante sa panglawas pinaagi sa pagdugang og 16 ka mga nars ug usa ka midwife, agig resulta sa pakigtambayayong niini sa Department of Health.
EDUKASYON
Nagplano usab ang Kagamhanan sa Siyudad nga palapdan ang kapasidad sa Mandaue City College (MCC) pinaagi sa pagtukod sa permanente niining kampus. Ang gipalapdan nga pasilidad gilaumang makapadoble sa kapasidad sa MCC sa pagdawat og mga estudyante ug makahatag og dugang mga oportunidad alang kanila.
Laing dakong proyekto sa edukasyon mao ang giplano nga kampus sa Cebu Technological University (CTU) sa Mandaue, nga nahimutang tupad sa MCC.
Matod ni Ouano, ang Department of Education naghikay na usab sa pagpatuman og mga proyekto sa pagtukod og mga classroom alang sa Basak Elementary School ug Opao Elementary School, human gipili ang Paknaan National High School alang sa usa ka 10-andana nga classroom-building nga nagkantidad og P650 ka milyon ug adunay mga modernong laboratoryo.
BAHA
Ang pagdumala sa baha magpabilin nga usa sa mga nag-unang prayoridad sa Kagamhanan sa Siyudad, diin giila ni Ouano nga ang problema dili masulbad pinaagi lamang sa mga hamubo nga termino nga mga lakang.
Matod niya, magpadayon ang Siyudad sa pagpatuman sa mga proyekto subay sa drainage master plan niini samtang nangita og suporta gikan sa nasudnong gobyerno alang sa mga dagkong imprastraktura.
Gipadak-an usab sa Department of Public Works and Highways ang Mahiga Bridge aron makaagi ang dakong bul-og sa tubig.
Alang sa A.C. Cortes Avenue, matod ni Ouano nga gilaumang ipahigayon karong tuiga ang dugang nga mga pagpaayo sa drainage sa lugar duol sa University of Cebu-Lapu-Lapu Mandaue campus, samtang nakakuha na ang Siyudad og suporta gikan sa nasudnong gobyerno alang sa usa ka detention pond facility sa dili pa kini ipagawas ngadto sa Mactan Channel.
Magpadayon usab ang Siyudad sa trabaho alang sa proyekto sa drainage sa Tipolo I Highway ug uban pang mga agianan sa tubig. / DPC