Pangopera sa Cataract, Pterygium sa Argao

Laing hugna sa medical mission sa pagpangopera sa cataract ug pterygium alang sa 600 ka mga pasyente ipahigayon karong Agusto 4, 2026, sa parokya sa Archdiocesan Shrine of San Miguel Archangel sa Argao, Cebu.
Ang screening ug checkup pagahimuon sa samang dapit sa alas 7:30 sa buntag.
Sa mga pasyente nga kwalipikado nga maoperahan, adunay gamay nga bayranan nga P3,500 kada usa para sa lente ug tambal.
Kadtong operahanan nga nag-inom ug blood thinner gihangyo nga mokonsulta sa ilang doktor pito ka adlaw sa dili pa ang schedule sa operasyon.
Gihangyo ang mga pasyente nga mosayo sa pag-adto sa screening venue ug sa pagbawon og tubig nga mainom. / PR