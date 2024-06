Pangsukmagon ang mga guwapa’ng masugatan

Lalaki nga misukmag ug misagpa og babaye’ng gwapa gikulata sa mga estambay ug nasikop sa nagpatrolya nga mga polis.

Na-black eye ang suspek human gitabangan og kulata sa mga estambay sa Dalan B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo alas 8 sa Dominggo sa gabii human gireklamo sa usa ka babaye nga gisukmag ug gisagpa nga walay igong hinungdan.

Naatol usab nga anaa sa lugar ang duha ka mga polis nga sakop sa beat patrol sa Cebu City Police Office ug ilang napusasan ang maong lalaki nga nagpaila lang sa alyas nga Binong, 37.

Matod ni Police Major Mark Don Alfred Leanza, hepe sa Abellana Police Station, nga dili maestorya og tarong ang suspek.

Gani duha ka mga lugar ang gihatag niini sa iyang address, Dakbayan sa Carcar ug lalawigan sa Bohol.

Iyang gibutyag nga niadtong Dominggo, Hunyo 9, nidangop sa ilang buhatan ang usa ka babaye nga gitago lang sa pangala’ng Emma nga matod pa gisiko ug gisumbag ang mata niini samtang siya naglakaw sa Dalan Jakosalem, Barangay Zapatera, Cebu City.

Wala masayod si Emma kon nganong gikalitan siya og sumbag samtang naglakaw pauli nianang alas 6:35 sa gabii.

Matod ni Emma nga tungod sa gihimo sa maong lalaki kaniya, siya na-trauma ug magpanglingi samtang nagbaktas.

“To be honest, pag makatagbo kog mga lalaki, mahadlok na gyud ko,” matod ni Emma.

IKADUHANG BIKTIMA

Pipila ka gutlo, laing babaye na usab ang niabot sa police station ug nipahibawo nga gisumbag usab siya sa usa ka lalaki sa may Osmena Boulevard, duol sa edipisyo sa Department of Health (DOH).

Ang biktima giila nga alyas Mae, 20, kinsa bag-o lang nakapasar sa NCIII Bookkeeping sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ug nibutyag nga bag-o lang siya nga nikanaog sa modern jeep sa may Fuente Osmeña.

Asoy ni Mae nga iyang gitangtang ang iyang eyeglasses aron trapuhan kay nag-moist ug wala niya maklaro nga samtang siya nagbaktas daplin sa dalan, kalit lang siya gisumbag sa gikasugat nga lalaki.

Ang maong panghitabo gi-post niya sa Facebook diin imbis congratulations nga mensahe ang madawat, get well soon man hinuon tungod sa iyang gidangatan.

“Ikiha gyud namo kay kana bitaw walay deserve nga ma experience ang ingon ani, especially kanang ganahan maglakaw-lakaw,” matod ni Mae.

Tungod ani, gipaalerto na ni Leanza ang iyang mga personnel, lakip na ang mga beat patrol personnel nga naa sa iyang hurisdiksyon.

Pagka alas 8 sa Dominggo sa gabii, nadakpan na ang mao nga lalaki kay aduna na usab siyay gisagpa nga babaye sa may maternity sa B. Rodriguez ug nidagan paingon sa usa ka mall unahan sa Vicente Sotto Memorial Medical Center.

“Ingun niya (suspek) nga dili siya taga diri, most especially ang mga victim niya is kining mga babaye. So, probably kini lang ang iyang makaya,” matod ni Leanza.

MAGLAGOT OG GUWAPA

Nagdumili pagtubag sa mga pangutana sa media ang suspek apan sigun sa ubang priso sa custodial facility sa Abellana police station sa dihang gipangutana kon nganong iyang nahimo ang pagdagmal sa mga biktima, kay dili siya ganahan og guwapa nga babaye.

Matod pa nga fake ang nawong niadtong mga babaye’ng guwapa.

Subay niini, gipasakaan og kasong serious physical injury in multiple counts ang suspek, Martes, Hunyo 11, 2024 ug gipaabot nalang ang resolusyon gikan sa piskalya.

Gituohan nga adunay suliran sa pangisip ang suspek. / AYB