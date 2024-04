Pangu sa CAD nagpabilin; tanke sa tubig gipamutang

Bisan pa sa panawagan ni Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr. nga paresaynon si City Agriculture Department (CAD) head Joelito Baclayon tungod sa pagka-inutil, gisubli ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang desisyon nga ipabilin si Baclayon, nga niingon nga iyaha ang management prerogative.

“It is only a call, but the mayor wants him to stay. They can have their call, but I have my management prerogative,” matod ni Rama sa usa ka press conference sa Lunes Abril 8, 2024.

Sa dihang gipangutana kon natagbaw ba siya sa performance ni Baclayon, si Rama niingon nga mas nakaila siya sa iyang mga department head kay ni bisan kinsa.

Sa dihang gipangutana kon kanus-a nila ipang-apod-apod ang mga hose sa tubig ug mga baril ngadto sa mga mag-uuma, si Rama niingon nga sukad niadto ila nang gipang-apod-apod ang maong mga materyales.

Sa miaging interbyu sa pangulo sa Alliance of Cebu City Farmers Association, Casimero Pilones, siya niingon nga wala pa silay nadawat nga hinabang gikan sa Kagamhanan sa Dakbayan karong tuiga.

Matod ni Pilones nga makaluluoy kaayo ang mga mag-uuma kay walay tubig nga magamit sa ilang mga pananom.

Gisugyot usab ni Pilones nga hatagan na lang sila og drills aron makapangita sila og bag-ong tinubdan sa tubig ilabi na sa mga tubod.

Hinuon, gipasalig ni Rama nga apil sa dugay na nilang plano mao ang pagpangita og bag-ong tinubdan sa tubig, diin dili kaayo problema ang mga hose ug baril.

Dugang ni Rama nga usa ka pribadong institusyon nipasalig sa paghatag og 11 ka water tanker, nga magamit sa dakbayan sa paghipos og tubig sa higayon nga makakita na sila og bag-ong tinubdan.

Siya niingon nga ang tubig nga gikinahanglan sa siyudad sa pagkakaron dili kinahanglan nga mainom, kondili tubig nga gituyo alang sa agrikultural o gamit sa panimalay.

Sa iyang privilege speech niadtong Miyerkules, Abril 3, 2024, giakusahan ni Alcover si Baclayon nga walay plano sa pagsulbad sa kahimtang sa mga mag-uuma nga apektado sa El Niño Phenomenon.

Matod ni Alcover nga moabot sa 11,000 ka mga mag-uuma, walay labot ang ilang mga pamilya, nga mag-antos sa kagutom tungod sa hulaw dala sa panghitabo.

TANKE

Sa laing bahin, sa usa ka pamahayag nga gipagawas niadtong Lunes, Abril 8, 2024, ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD), sa pakigtambayayong sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, nipakatap og duha ka Mobile Siphon Tanks (MSTs) sa barangay Cambinocot ug Bonbon aron maminusan ang epekto sa El Niño phenomenon sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo.

Ang MST nga gisakay sa trak sa Cambinocot, nga nagkantidad og gibana-bana nga P15 milyunes, makaprodyus ug hangtod sa pito ka metro kubiko nga tubig nga mainom matag oras o 168 metro kubiko nga tubig kada adlaw, samtang ang stationary nga MST sa Bonbon, nga nagkantidad og P7.5 milyunes, makagama o makahimo og hangtod sa 20 cubic meters nga mainom nga tubig kada oras o 480 cubic meters nga tubig kada adlaw.

Ang duha ka MST gidonar sa MCWD sa Japan International Cooperation Agency (JICA) niadtong 2016.

Ang tubig gikan niini nga mga yunit mahimong ipaambit sa mga residente sa Pulangbato, Binaliw, Sirao, Buot, Pamutan, Subangdaku, ug Babag, nga naghatag og tubig nga mainom niining mga dapita. Gitugotan usab ang ubang mga barangay nga makakolekta og tubig gikan niining mga MST. / AML