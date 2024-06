Pangulo sa advisory group: Pag-abag sa kapulisan ipadayon

“Nagkinahanglan og tabang atong pulisya. The peace and order is everyone’s concern. Ang pagpakabana sa peace and order kada usa kanato, kinahanglan motabang.... Because they cannot be there alone,” dugang niya.

Sa nasayran, ang advisory group sa Inayawan Police Station maoy gideklarar isip Outstanding CCPO Advisory Group sa 2023.

Sa maong joint meeting, gipasidunggan ang mga tinun-an nga nakadawat og labing taas nga honor sa ilang klase sa mga barangay nga sakop sa area of responsibility sa Station 7.

Ang mga gipasidunggan mao sila si: James Michael Avendanio sa Barangay Poblacion Pardo, Jose Victor C. Lamosao Jr. sa Barangay Inayawan, Phoebe Ricel S. Tek sa Barangay Cogon Pardo, Jose Uriel Lines Lambojon sa Barangay Kinasang-an, Maricel Vanguardia sa Barangay Bulacao, ug Nicolae James Patre D. Sanchez sa Barangay Basak Pardo.

Nanumpa usab ang bag-ong mga miyembro sa advisory group nga nagrepresentar sa sektor sa mga batan-on. / PR