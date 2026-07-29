Panimawos maoy motibo sa pagpamusil sa Carbon market

Panimalos maoy gituohang motibo sa 30-anyos nga lalaki nga nipusil-patay sa iya ra sab nga higala sulod sa 2nd Floor, Unit III, Carbon Market, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo niadtong hapon sa Lunes, Hulyo 27, 2026.
Ang suspek nga giila sa pangala’ng Bert nadakpan sa kapulisan pinaagi sa hot pursuit sa iyang balay sa Sityo Kawayan, Barangay Poblacion Pardo, alas 12:30 sa kaadlawon niadtong Hulyo 29.
Una na nga giila sa kapulisan ang biktima nga si alyas Vergel, 30, residente sa Sityo Capaculan, Barangay Tisa, Cebu City.
Sa pakighinabi sa media, niangkon si Bert nga siya ang gipusil sa biktima ug niingon nga igo lang siya nga nanimawos.
“Nabuhat to nako gumikan ra pud sa iyang gibuhat nga pagpusil nako. Depensa to sa akong kaugalingon ug panimalos na lang pud,” matod sa suspek.
Matod ni Bert, sa wala masayri nga hinungdan nga sa miaging buwan gipusil siya ni Vergel ug samdan sa luyo nga bahin sa iyang lawas.
Gibutyag sab niya nga niadtong Hulyo 27, gihagad siya sa biktima nga magsuyop sila og shabu.
Human sa ilang paggamit, nananghid si Vergel nga mokuha og laing pakete sa shabu, apan pagbalik, armado na kini.
Saysay ni Bert nga nakamatikod siya nga adunay daotang plano ang biktima batok kaniya hinungdan nga iyang giunhan og pusil.
Nidugang siya nga iyang giseguro nga mapatay ang biktima aron dili na kini makabawos.
Si Police Lieutenant Colonel Farnco Rodulf Oriol, deputy city director for administration, nibutyag nga drugas ang usa sa gitan-aw nila nga motibo sa krimen.
Ang biktima giingo’ng nalambigit sa ilegal nga drugas ug nadakpan na kaniadto sa kaso sa illegal possession of firearms, samtang ang suspek nadakpan sab nga nagkupot og shabu.
Nangayo’g pasaylo ang suspek sa pamilya sa biktima ug nagmahay sa iyang nahimo, apan nahitabo na ang tanan.
Nasakmit gikan kang Bert ang usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number, nga gituohang gigamit sa krimen, uban ang duha ka buhing bala ug usa ka fired cartridge.
Nag-atubang karon ang suspek og kasong murder./JDG, AYB, ABC