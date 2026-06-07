Panimawos, motibo sa pagpatay sa amahan

Panimawos ang rason sa usa ka 43-anyos nga anak kon ngano nga iyang gipatay ang iyang 82-anyos nga amahan pinaagi sa paghapos og kahoy sa ulo ug tangkugo niini didto sa Purok Dao, Barangay Basak, usa ka bukirang bahin sa lungsod sa Badian.
Ang maong motibo giangkon sa suspek nga si Climaco Libron, usa ka drayber sa traysikol ug residente sa Purok 10, Barangay Taytay sa nahisgutang lungsod, sa pakighinabi kaniya niadtong Sabado, Hunyo 6, 2026.
Nahitabo ang krimen niadtong Hunyo 4, pasado alas 10:00 sa buntag. Matod pa, padulong na unta mamasada si Climaco sa iyang traysikol sa dihang naagian niya ang iyang amahan nga si Nemecio Libron sa baol niini, ug iyaha dayon kining gihapsan sa iyang gipunit nga kahoy.
Mitug-an si Climaco nga dugay na niyang giplano nga patyon ang iyang amahan tungod kay napuno na siya sa mga singgit ug sakit nga mga pulong nga iyang madawat niini.
Gawas niini, dako ang iyang kalagot tungod kay giingong "traydor" kaayo ang iyang amahan, diin nakadungog siya og mga istorya nga giapil pa gani niini og diskarte ang iyang una ug ikaduhang kapuyo.
"Bayad nato sa iyang mga bati nga binuhatan, ma'am nga ang langit ra'y nakahibaw. Di ko ganahan naa pa siya'y mabiktima nga lain," matud ni Climaco.
Dako sab ang iyang kahiubos ug kapungot tungod kay dili mananghid ang iyang amahan kon magpasaka sa ilang lubi, ug dili pa gyud siya bahinan sa halin niini.
"Nahog nga i-salvage man unta nako to siya, maam kay ako rang gibiyaan pero naa man diay nakakita," dugang sa suspek.
Tulo ka higayon nga gihapsan sa suspek ang iyang amahan sa ulo samtang nagtalikod kini.
Bisan pa kon nagmahay si Climaco sa iyang gibuhat, iyang giangkon nga "patyonon" na gyud ang iyang amahan alang kaniya.
Nasayran nga niadtong tuig 2008, napriso na ang suspek tungod sa pagpatay og kawatan ug nakagawas kini niadtong 2018.
Sa pagkakaron, balik-bilanggoan si Climaco sa Badian Municipal Police Station samtang giandam ang kasong Parricide batok kaniya, samtang ang iyang amahan gihaya na sa ilang dapit. / JDG