‘Panimawos’ motibo sa pagpusil sa wanted nga lalaki

Patay ang 26-anyos nga wanted sa kaso sa pagpatay human gipusil sa Sityo Oliveros, Barangay Can-asujan, Carcar City, niadtong alas 8:40 sa gabii, Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
Giila sa kapulisan ang biktima pinaagi sa alyas nga Justin, residente sa Sityo Boloc-boloc, Barangay Sangat, San Fernando, Cebu.
Matod sa Carcar City Police Station, nag-istorya si Justin ug ang usa ka wala mailhing lalaki sa wala pa nahitabo ang pagpamusil.
Kalit nga nidagan si Justin apan gigukod siya sa mamumuno ug gipusil sa makadagha’ng higayon.
Natumba si Justin sa karsada samtang dali nga niikyas ang mamumuno sakay sa motorsiklo. Gidala sa Cebu Provincial Hospital–Carcar City ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival.
Subay sa imbestigasyon, nagtagutago si Justin sa Carcar human siya gikiha og pagpatay sa San Fernando niadtong Agusto 2026.
Gituohan nga posibleng may kalabutan sa iyang unang kaso ang pagpatay kaniya, apan padayon pa kini nga gisusi sa mga imbestigador.
Nakig-coordinate na ang Carcar Police sa San Fernando Police Station ug gi-review ang mga CCTV footage. / ABC