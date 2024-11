Panthers aduna pa’y gamay nga paglaum

Kuli na man tuod ang poruhan apan buhi pa ang paglaum sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers nga makasulod sa semi-finals human nila gipanglampurnas ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 75-48, niadtong Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 13, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Panthers ningsaka sa ikalimang puwesto dala ang 3-4 nga rekord.

Aron makasulod sila sa semis, grabi ka tungason nga dalan ang sagubangon sa Panthers gumikan kay kinahanglan nilang mabuntog ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers sa katapusan nilang tahas sa elimination round.

Gawas niini, mag-ampo sab ang Panthers nga adunay mahitabong triple-tie sa ikaupat nga puwesto nga kasamtangang gilingkuran sa University of San Jose Recoletos (USJR) Jaguars, nga adunay 4-4 nga baraha.

Mahitabo lang ang triple-tie kon makareshitro sab og 4-4 nga rekord ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats nga sa presstime, adunay 2-3 nga baraha.

Kon mahitabo man gani ang triple-tie sa 4-4 nga rekord, gamiton ang quotient aron pagdeterminar kon kinsa ang makaangkon sa ikaupat ug katapusang puwesto sa semi-finals.

Sa ilang bahin, ang Fighting Maroons nga daan nang wala na’y poruhan nga maka­abante, ningsukarap sa labing ubos nga puwesto dala ang 1-6 nga rekord.

Sa laing bahin, buhi pa sab ang paglaum sa CITU Wildkittens nga makasulod sa semi-finals human nila gipangpukan ang USPF Baby Panthers, 53-50, sa high school division.

Ang Wildkittens ningsanka sa 6-4 nga rekord samtang ang Baby Panthers nahagbong sa 4-5 nga baraha ug hingpit na nga nakutloan sa ilang paglaum nga makaabante. /ESL