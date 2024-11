Panthers managinot og paglaum

Mga duwa karon:

5:15 pm- USPF batok CITU (High School)

6:45 pm- USPF batok UP (College)

Daginuton og suway sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers ang gamitoy nilang paglaum aron makasulod sa college semi-finals sa ilang pagpakisangka sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa main game karong Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 13, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball sa Cebu Coliseum.

Ang Panthers nga adunay 2-4 nga rekord, nagkinahanglang makaharos pagdaog sa nahabilin nilang duha ka mga duwa sa elimination round sugod ning sangkaa aron magpabiling buhi ang ilang poruhan nga makaabante.

Kon buot hunahunaon, kuli na gyud nga makaabante pa ang Panthers tungod kay bisan maharos nila pagdaog ang katapusan nilang duha ka mga tahas, nagdepende pa gihapon ang tanan sa resulta sa ubang nahabiling mga duwa.

Gawas niini, kontrahon sab sa Panthers sa katapusan nilang tahas ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers.

Sa ilang bahin, ang Fighting Maroons, nga adunay 1-5 nga baraha nahilakip sa teams nga hingpit nang nawad-an og paglaum nga makaabante.

Sa high school division, magsangka ang USPF Baby Panthers ug Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens sa premirong duwa.

Ang mga duwa karon orihinal nga nakaeskedyul karon pa untang Nobiyembre 21 apan giuswag lang og sayo. / ESL