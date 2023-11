Panthers mikawras sa Jaguars sa OT

Gilupig sa University of Southern Philippines Foundation (USP-F) Panthers sa lahutay ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars sa overtime, 63-55, sa krusyal nga engkwentro sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafil) collegiate basketball tournament sa Sabado sa gabii, Nobiyembre 18, 2023 sa Cebu Coliseum.

Nanginit ang mga kamot ni USP-F gunner Winston Bingil diin siya nipakatap og 33 puntos lakip na ang three-pointer sa uwahing bahin sa regulation nga maoy nakatabla sa duwa 53-all ug nidala sa overtime.

Naa pa untay higayon ang Jaguars nga daugon ang duwa sa regulation apan nasipyat ang itsa ni Elmer Echavez.

Gikontrolar na sa Panthers ang overtime diin nipahagsa kini og 10 puntos kontra sa dos puntos lang sa Panthers.

Ang USP-F nisaka na ngadto sa 5-4 (win-loss) rekord ug nagtabla na kini sa USJ-R.

Ang guard nga si Neon Chavez mitunol og 9 puntos samtang sila Andre Cuizon ug Peter John Peteros nag-combine og 14 puntos alang sa USP-F.

Si Christian Sollano ug Aeron Tabio nihimo og 14 ug 10 puntos alang sa USJ-R.

Sa laing collegiate game, gipilde sa Southwestern University-Phinma Cobras ang Verallo College Blue Dragons, 69-47.

Samtang, gibihag sa Cebu Eastern College Dragon ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, 71-61.