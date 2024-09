Panthers mikawras sa Warriors

Mga duwa karon:

5:15 pm- CITU batok CEC (High School)

6:45 pm- CITU batok UP (College)

Gipangkawras sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers ang University of San Carlos (USC) Warriors, 60-53, sa main game niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 24, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Gipangulohan ni sophomore Peter John Peteros ang Panthes pinaagi sa iyang 16 puntos samtang ningdugang og 13 puntos matag usa sila si Paul Apolonio ug Neon Chavez.

Ang Warriors gipangulohan ni James Gica pinaagi sa iyang 12 puntos samtang niamot og siyam ka puntos si Real Aureo.

Sa premirong duwa, gipang­lampornas sa USPF Baby Panthers ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, 93-79.

Magpadayon ang aksyon karong adlawa, Huwebes, Septiyembe 26, diin magsangka sa main game ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats ug University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa college division.

Sa premirong duwa, magkombati ang CITU Wildkittens ug Cebu Eastern Collge (CEC) Dragons sa high school category. / ESL