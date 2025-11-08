Panugon sa inahan sa iyang pamilya, nahurot sa bagyo

“Pahuway namo ha…”
Mao kini ang emosyonal nga pahayag ni Crizza June Bugtai Espra, 31, human siya nahutdan sa iyang tibuok pamilya tungod sa baha atol sa pag-igo ni Bagyong Tino.
Ang iyang bana ug tulo ka mga anak ang nakalas.
Ang mga nakabsan sa kinabuhi mao si James Espra, 29, ang iyang bana; ug ang ilang mga anak Sebastian James Espra, 8, Alessia Isabelle Espra, 4 ug Kyle Stefan Espra, 1
Trahedya sa Bagyo
Matod ni Crizza, nibakwit sila sa pikas nilang balay didto sa Barangay Tamiao 2, Compostela, Cebu niadtong Nobiyembre 3, 2025, tungod kay mas lig-on ang maong balay.
Pag-abot sa kusog nga baha, nakasaka pa sila sa atop apan tungod sa grabeng bul-og sa tubig, nadala ang ilang gisak-an nga balay ug naanod silang tanan sa baha.
Dihang gianod sila, nagkabuwag ang pamilya, ug wala na makita ni Crizza ang iyang bana ug mga anak. Nagtuo usab siya nga mao na kadto ang iyang katapusan apan nakagunit siya og mga kahoy samtang naglutawlutaw.
Nakuha si Crizza sa mga rescuers didto sa ubos nga bahin sa ilang barangay. Apan sa iyang pagpangita, napalgan ang mga sakop sa iyang pamilya sa nagkalainlaing dapit nga wala nay kinabuhi.
Sa kasamtangan, gihaya ang iyang pamilya sa Purok Kaimito, Barangay Cotcot, Liloan, Cebu. Gipaabot nga ihatod sila sa lubnganan karong umaabot Nobiyembre 15 ning tuiga. / JDG