Malampuson nga giselebrar sa Barangay Baring sa LapuLapu city ang Panurista Festival 2026 niadtong Hunyo 15, aron pasidunggan ang industriya sa turismo.
Ang mga colorful costume inspired sa dagat ug sa ilang island-hopping culture diin ang mga partisipante nipakita sa ilang talento ug garbo sa komunidad pinaagi sa creative street dancing performances, nga naglarawan sa ilang pagkamahigalaon, kahiusahan ug cultural identity sa mga taga-Barangay Baring.
Ang Lapu-Lapu City Government ubos sa pagpangulo ni Mayor Cindi King-Chan kauban ang Barangay Baring Officials ug SK Officials ang nagtinabangay alang sa maong festival. Ang mga nidaug mao ang mosunod:
* PANURISTA FESTIVAL 2026 — WINNERS — Grand Champion – Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy; 1st Runner-Up – Banay sa Masadyaong JEN Production; 2nd Runner-Up – Tribu sa Nagkahiusang Mananayaw sa Barangay Santa Rosa.
* SPECIAL AWARDS — Best in Musicality –Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy; Best in Costume – Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy; Best in AVP – Banay sa Masadyaong JEN Production; STREET DANCING — Grand Champion – Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy; 1st Runner-Up – Mahigugma Banay sa Team OST Production; 2nd Runner-Up – Banay sa Masadyaong JEN Production.
* PANURISTA FESTIVAL QUEEN 2026 WINNERS — Festival Queen 2026 – Regine Regidor; 1st Runner-Up – Jenila Maranga Agusto; 2nd Runner-Up – Jane Mary Ngujo; SPECIAL AWARDS — Best in Production Number – Regine Regidor; Best in Festival Queen Costume – Jane Mary Ngujo; Best in Solo Performance – Jenila Maranga Agusto; Miss Photogenic - Loury Kate Encabo; Miss Social Media Award - Jenila Maranga Agusto; Best in Group Production - Jenila Maranga Agusto; Best in Solo Performance - Jenila Maranga Agusto. / PR