PAOCC agent nanagpa atol sa Pogo hub raid, gitaktak

Girelibohan sa iyang puwesto ang tigpamaba sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) human makuhai sa camera nga gisagpa ang usa ka trabahante sa giingong ilegal nga Pogo hub nga ilang gironda sa Bataan niadtong miaging semana.

Sa usa ka pakighinabi, si PAOCC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz niingon nga iyang gimando ang pagtangtang ni Winston Casio isip usa ka direktor ug tigpamaba sa ahensya samtang naghulat sa pagpahigayon sa imbestigasyon sa insidente.

“Automatic 'yan, dapat kasuhan mo yan. Wala naman sa batas natin na papapiliin ka na kaso or sampal or kaso or bugbog,” matod ni Cruz.

Sa interbyu sa radyo, giangkon ni Casio ang iyang kasaypanan apan gipasabot niya nga iyang gisagpa ang tawo tungod sa iyang bastos nga kinaiya ngadto sa raiding team ug sa mga sakop sa media nga niapil sa imbestigasyon.

Siya miingon nga ang trabahante nagbinastos kanila pinaagi sa 'dirty finger.'

Si Casio niingon nga iyang gipahibawo ang trabahante nga mahimo siyang pasakaan og unjust vexation tungod sa wala pagtahud sa mga awtoridad ug sa lehitimo nga operas­yon.

“Sabi ko nga ang binastos mo hindi ‘yung staff, hindi ‘yung bata. This is a legitimate operation. Nung dinirty finger mo kami, ang dinirty finger mo is the PAOCC, a presidential commission headed by the president of the Republic of the Philippines. Sabi ko alam mo ba ‘yung implikasyon ng ginawa mo. Marami kaming puwede kasong ibigay sa iyo,” matod niya.

“Sabi ko kakasuhan ka namin ng unjust vexation sa ginawa mo. Ano bang ginawa mo talaga? ‘Sir inaamin ko na nag dirty finger ako doon sa tao. Hindi ko rin malaman sir kung bakit ko nagawa.’ Sabi ko doon sa staff namin ano kakasuhan mo pa ba ng unjust vexation. Sabi ko naman doon sa tao pare mahinang mag-asawang sampal para hindi ka na namin kasuhan. Willing ka ba doon? Unjust vexation or mahinang mag-asawang sampal. Sabi niya ‘sir ‘yung mag-asawag sampal na lang.’ Sabi ko pak pak. Ayun teka sandali andito ‘yung apo, nakuha ko pa magbiro. So actually, tatlong sampal yun pero hindi po siya malakas,” dason niya.

Gironda sa PAOCC uban sa ubang law enforcement agencies ang Central One Bataan sa Bagac, nga giingong nalambigit sa human trafficking, scamming ug uban pang ilegal nga kalihukan niadtong Oktubre 31, 2024. / TPM / SunStar Philippines