Papa, anak namatay sa aksidente sa dan

Patay ang amahan ug iyang 10-anyos nga anak lalaki human maaksidente ang ilang gisakyang motorsiklo alas 1:47 sa hapon, Miyerkules, Enero 21, 2026, sa National Highway, Barangay Media Once, Toledo City.
Ang mga nakalas giila nga silang Reycarte Natad Nebres, 40, ug ang iyang anak nga si Emmanuel kinsa pulos molupyo sa Purok DAS Village 2, Barangay DAS, Toledo.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Toledo City Police Station, ang motorsiklo nga gimaneho ni Nebres ug ang usa ka traktor nga gidala ni Ariel Brayog Camoro, 48, nagdagan sa susamang direksyon sa highway.
Pag-abot sa Barangay Media Once, giingong nisuway pag-overtake ang motorsiklo sa traktor.
Apan tungod sa kakusog sa dagan, nasangit ang motorsiklo sa kilid sa traktor, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang drayber.
Sa kakusog sa impact , nalagpot ang anak gikan sa motor ug napantok sa sementadong karsada ang ulo sa amahan.
Dali nga gidala ang mga biktima sa Toledo City General Hospital, apan gideklarar kining dead on arrival ni Dr. Patricia Mae Gumban tungod sa grabeng samad nga naangkon sa ilang kalawasan.
Kasamtangang nagtingkagol sa selda sa Toledo City Police Station ang drayber sa traktor nga si Camoro.
Giandam na sa mga awtoridad ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Double Homicide batok kaniya. / AYB