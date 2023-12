Papa mitugot pagbendisyon sa same-sex nga paresan

“A significant step toward fostering greater acceptance and respect for the LGBTQ+ community.”

Kini ang reaksiyon ni Mandaue City Treasurer Atty. Regal Oliva, sa iyang mensahe nga gipadala sa SunStar Cebu niadtong Martes, Disyembre 29, 2023, bahin sa pormal nga pagpahibalo ni Pope Francis bahin sa pagtugot sa mga pari nga mohatag og ‘conditional blessing’ sa same-sex couples.

Matod ni Oliva, ang maong kalambuan naghatag usab og dignidad sa katawhan sa Simbahang Katoliko pinaagi sa pag-ila sa kamahinungdanon sa inclusivity ug compassion.

Si Oliva, kinsa napili usab isip presidente sa Cebu Lady Lawyers Association niadtong Marso ug ang unang transgender nga babaye nga mihupot sa maong posisyon, niingon nga ang maong lihok nagpaki­ta og pasalig sa pagdawat sa diversity nga kinaiyanhon sa tawhanong relasyon sulod sa gambalay sa pagtuo.

“This gesture reflects a commitment to embracing the diversity of human relationships while upholding the values of love and understanding within the context of faith,” matod ni Oliva.

Niadtong Lunes, Disyembre 18, gipahibalo sa Vatican nga gitugotan ni Pope Francis ang mga pari nga panala­nginan ang parehas nga sex nga mga magtiayon, usa ka mahinungdanong pagbag-o sa polisiya aron mapauswag ang pagka-inclusivity samtang gisuportahan ang pagdili sa simbahan sa kaminyuon sa parehas nga sekso.

Ang dokumento sa Vatican nagpalapad sa usa ka sulat nga gipadala ni Francis sa duha ka konserbatibo nga mga kardinal kaniadtong Oktubre, diin iyang gipasabot ang posibilidad sa ingon nga mga panalangin sa ilawom sa piho nga mga kondisyon, pagsiguro nga dili kini kaamgid sa ritwal sa kasal.

Ang gi-update nga dokumento nagpamatuod pag-usab niini nga kondisyon ug nagtanyag og dugang mga detalye, nga nagpasiugda nga ang kaminyuon panaghugpong sa tibuok kinabuhi nga tali sa lalaki ug babaye.

Ang Vatican nagpabilin sa iyang baruganan nga ang kaminyuon usa ka dili mabungkag nga panaghiusa tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye, usa ka posisyon nga gihuptan niini sa dugay nga panahon.

Dugang pa, ang Vatican misupak sa kaminyuon sa parehas nga sex ug nagtan-aw sa homosexual nga buhat nga “intrinsically disordered.”

Ang bag-o nga dokumento wala mag-usab niining natukod nga mga pagtulon-an.

Giklaro sa Vatican nga dili kini seremonyas sa kaminyuon apan usa ka pag­hatag og bendisyon.

“It will be possible to bless same-sex couples but without any type of ritualisation or offering the impression of a marriage,” sumala sa taho.

Bisan kon gidawat sa pipila ang pahayag sa Vatican isip usa ka lakang padulong sa pagkunhod sa diskriminasyon sa Simbahang Katoliko, ang pipila nga mga tigpasiugda sa LGBTQ + nagpasidaan nga gipalig-on niini ang ideya nga ang mga magtiayon nga bayot giisip nga ubos sa heterosex­ual o “tul-id” nga mga relasyon.

Si Edrine Durante, 24-anyos nga transgender woman scientist gikan sa Barangay T. Padilla, Cebu City, nagtuo nga ang maong kalambuan makapausbaw lamang sa diskriminasyon sa LGBTQ+ couples.

Ang LGBTQ+ nagpasabot sa lesbian, gay, bisexual, transgender, ug questioning (o queer), samtang ang plus sign nagre­presentar sa luna alang sa pagpalapad og bag-ong pagsabot sa lain-laing bahin sa lain-laing gender ug sexual identity.

Si Durante, gikoronahan nga Queen of Cebu City North pageant sa miaging tuig, nii­ngon nga ang pagtugot sa pagbendisyon sa LGBTQ+ couples sulod sa Simbahang Katoliko wala magpasabot nga tinuod nga inclusivity, tungod kay ang kaminyuon nagpabilin nga usa ka pribilihiyo nga gihatag lamang sa mga straight couple.

“The blessing does not change anything at all because there is still discrimination between the members of the LGBTQ+ community and the hetero,” matod niya.

Dugang niya nga mahimong init kining hisgutanan sa nasod, ilabina nga samtang anaa pa kita sa kontemporaryong edad, ang kadaghanan nagtan-aw sa LGBTQ+ nga mga magtiayon nga usa ka bawal nga hisgutanan, ilabina sa giduso nga SOGIESC Bill nga daw kulang sa suporta sa mga magbabalaod.

Ang SOGIESC (sexual orientation, gender identity, gender expression, or sex characteristics) o sa ulahi nahimong SOGIE Equality Bill, nga gitumong sa pagkriminal sa diskriminasyon, nag-atubang og hinay nga pag-uswag sa Kongreso sulod sa kapin sa duha ka dekada.