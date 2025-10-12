Papa nga ‘milugos’ sa anak mibahad nga pamilya patyon

Gibalhog sa prisohan kining usa ka amahan human gipadakop sa iyang kapuyo kay nanghulgang pamatyon iyang tibuok pamilya niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 9, 2025, sa Barangay Candulawan, dakbayan sa Talisay.
Si alias Marco, 33 anyos, nagpuyo sa nahisgutang lugar, gitanggong sa Talisay City Police Station samtang giandam ang tukmang kasong ipasaka batok kaniya.
Ang iyang kapuyo nga si alias Aimee, 33 anyos, maoy mipadakop kaniya.
Mibutyag si Aimee sa kapulisan nga nag-wild ang suspek human nangita sa iyang anak babaye.
Nasayran nga gitagoan ni Aimee ang ilang anak babaye human kini mitug-an kaniya nga gihilabtan sa iyang amahan.
Gumikan sa kahadlok ni Aimee sa bahad sa suspek, nagdali siya sa pagpangayo og tabang sa mga sakop sa Women and Children’s Protection Desk (WCPD) sa Talisay City Police Station nga miresulta sa pagkasikop sa suspek. / GPL