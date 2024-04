Papa nga polis napatay sa 7-anyos nga anak

Usa ka 44-anyos nga polis gipusil-patay sa iyang siyete anyos nga anak lalaki sa ilang balay sa Barangay Andres Bonifacio, Sagay City, Negros Occidental, niadtong Sabado, Abril 27.

Giila ang biktima nga si Staff Sergeant Lernie Alacha, kinsa nadestino sa Sagay City Police Station.

Si Police Capt. Judesses Catalogo, public information officer sa Negros Occidental Police Provincial Office, niingon niadtong Dominggo, Abril 28, nga ang anak sa biktima nakadungog sa iyang mga ginikanan nga nagkalalis sulod sa ilang kwarto human sa ilang paniudto.

Nitumaw ang tensyon sa magtiayon human nahibaw-an sa polis nga dunay mga follower sa TikTok account sa iyang live-in partner nga giingong nakig-engage kaniya.

Nisulod sa kwarto ang duha ug didto pisikal nga nagkaaway ang duha.

Human makakita sa away sa iyang mga ginikanan, gikuha sa anak sa biktima ang service firearm sa iyang amahan, usa ka Glock 17 9mm caliber, nga gisulod sa plastic box gawas sa lawak sa magtiayon, dayon misulod sa lawak ug gipusil si Alacha, kinsa naigo sa liog ug diha-diha namatay.

Ang Sagay City Police Station nakadawat og tawag mahitungod sa pagpamusil hinungdan nga dali nilang girespondihan.

Sa imbestigasyon nasuta nga ang biktima, kapuyo ug mga bata, usa niini sinagop, naniudto sa ilang dining area sa wa pa ang hitabo.,

Ang anak anaa na karon sa kustodiya sa Women and Children’s Protection Desk (WCPD), samtang nagpadayon ang imbestigasyon.

Si Irene Dayanan, 33, live-in partner ni Alacha, niingon sa mga interbyo sa radyo nga nagselos ang iyang kapuyo tungod kay pipila sa iyang mga follower sa iyang social media account nag-message kaniya.

Matod pa ni Dayanan nga misangko sa physical violence ang ilang away atubangan sa ilang mga anak.

Siya niingon nga ikatulo na kini nga insidente nga naglambigit sa ilang siyete anyos nga anak.

Ang unang higayon mao ang dihang misulay sa pagtigbas sa iyang amahan sa dihang iyang nakita nga gikulata siya ni Alacha.

Sa ikaduhang higayon, matod niya, dihang giilog niya ang armas sa iyang amahan ug gisulayan pagpusil, apan nailog sa polis ang armas.

Si Lt. Col. John Moycat, hepe sa kapulisan sa Sagay City, niingon nga ang tanang mga tawo sulod sa balay gipailawom sa paraffin test, samtang ang lawas ni Alacha gipailalom usab sa autopsy examination.

Sa inisyal nga imbestigasyon nagpakita nga si Dayanan ang ikaupat nga kapuyo ni Alacha.

Giangkon ni Dayanan nga gusto niyang biyaan si Alacha.

Si Brigadier General Jack Wanky, regional director sa Police Regional Office-6, niingon nga wa siya magtuo nga ang siyete anyos nga suspek makahimo sa pagpusil sa iyang amahan.

“All persons inside the house should be considered persons of interest in relation to the incident,” matod ni Wanky sa buwag nga interbyo sa radyo. / Sunstar Bacolod